Mit dem Wildblumenprogramm will der Landkreis wieder mehr Nahrungsquellen für Insekten schaffen. (Björn Hake)

Manchmal stimmt eben einfach das Timing. Erst zum Ende des vergangenen Jahres hatte der Achimer Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung beschlossen, einige vorher ausgewählte Flächen in der Stadt noch in diesem Jahr zu mehrjährigen Blumenwiesen umzugestalten. Und jetzt bekommt die Verwaltung für dieses Projekt unverhofft Unterstützung vom Landkreis. Denn etwa zur selben Zeit, als in Achim die politische Entscheidung fiel, hatte auch der Kreistag die Kreisverwaltung beauftragt, ein Programm für die Förderung von Blühflächen und Blühstreifen im Kreisgebiet vorzubereiten.

Wie berichtet, ist das mittlerweile geschehen und seit April dieses Jahres wird eine entsprechende Saatmischung mit insgesamt 39 früher weit verbreiteten Arten wie beispielsweise Kornblume, Spitzwegerich und Klatschmohn, aber auch Arten wie Wiesen-Flockenblume, Moschus-Malve oder Schwarze Königskerze auf Antrag bei der Unteren Naturschutzbehörde kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Mehr Lebensräume und Nahrungsquellen für Insekten

Eine Chance, die sich natürlich auch die Stadt Achim nicht entgehen lassen wollte, zumal der Zeitpunkt exakt in die ohnehin geplante Umgestaltung der stadteigenen Flächen passte. Ziel des landkreisweiten Förderprogramms, das sich sowohl an Privatpersonen und Vereine als auch an Kommunen richtet, ist es, für Insekten insbesondere im innerstädtischen Bereich wieder mehr Lebensräume und Nahrungsquellen zu schaffen und damit auch andere Tierarten zu fördern. Das deckt sich auch mit den Zielen, die die Stadt Achim verfolgt, indem sie auf einigen stadteigenen Grundstücken statt Rasenflächen mehrjährige Blühwiesen anlegen will. Ins Auge gefasst hatte die Achimer Verwaltung hierfür insbesondere derzeit nicht benötigte Grundstücke für öffentliche Spielplätze oder auch einige Verkehrskreisel-Innenbereiche.

Allerdings müssen die Flächen einige Voraussetzungen erfüllen, damit die Förderung durch den Landkreis im Rahmen des Wildblumenprogramms erfolgt. So muss die Aussaatfläche beispielsweise für eine Dauer von drei bis fünf Jahren gesichert sein und es muss ein magerer und sandiger Boden in sonniger Lage vorhanden sein, wie die Achimer Verwaltung jetzt in einer Mitteilungsvorlage an die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr erklärt. Darüber hinaus müssen die Flächen für eine Aussaat der Wildblumenmischung entsprechend vorbereitet sein.

Nicht alle Flächen sind geeignet

In Achim ist genau das zumindest für einige der von der Stadt ausgesuchten Flächen bereits geschehen. Der Bauhof habe diese für die Einsaat vorbereitet, heißt es von der Verwaltung. Jedoch sind nach einer Begutachtung nicht alle Flächen tatsächlich geeignet. Lediglich zwei aktuell ungenutzte Spielplatzflächen erfüllen die Fördervoraussetzungen des Landkreises. Doch auch die restlichen Flächen werden nicht leer ausgehen.

„Für die übrigen Flächen wurde ein anderes Saatgut mit 13 ein-, zwei- und mehrjährigen Wildblumenarten bestellt“, kündigt die Verwaltung an. Die gute Nachricht dabei: „Die Herstellung, Pflege und Erfolgskontrolle der Flächen erfolgt, wie auf den Flächen mit der Saatgutmischung, vom Landkreis.“ Das gelte für den gesamten Förderzeitraum. Noch in diesem Monat soll das Saatgut auf den entsprechenden Flächen in Achim eingesät werden. Neben der Weserstadt haben unter anderem auch Verden und die Gemeinden Oyten und Kirchlinteln Gefallen an dem Wildblumenprogramm gefunden. „Insgesamt besteht ein überragendes Interesse“, hatte Landrat Peter Bohlmann bereits kurz nach dem Start des Programms verkündet.