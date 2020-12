Weser-Ems-Bus betreibt die neue Linie 705 in Achim, die am 14. Dezember ihren Betrieb aufnimmt. (Björn Hake)

Mit dem Auto, zu Fuß oder mit dem Fahrrad: So waren die Gewerbegebiete in Achim bisher erreichbar. Eine Busanbindung fehlte. Doch das soll sich nun ändern. Denn pünktlich zum Start der neuen Busfahrpläne im VBN-Gebiet bekommt Achim eine komplett neue Buslinie – eine, die die Gewerbegebiete mit den beiden Bahnhöfen verbinden soll (wir berichteten). Die neue Buslinie 705 startet am Montag, 14. Dezember. Damit werden die Gewerbegebiete in Uesen, Baden und Achim-Ost an das übergeordnete Netz des öffentlichen Personennahverkehrs angebunden. Berufspendler sollen dann an den Bahnhöfen in Achim und Baden in die neue Buslinie einsteigen und durchgängig bis zu ihren Arbeitsstätten in Uesen oder Baden gelangen können.

„Die Gewerbegebiete in Uesen, Baden und Achim-Ost haben sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. Bisher gab es nur eingeschränkte Möglichkeiten, diese mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Wir freuen uns, diese Lücke in der Daseinsvorsorge zu schließen und den Menschen vor Ort ein klimafreundliches Angebot für den Weg zur Arbeit zu machen“, sagt Landrat Peter Bohlmann.

Die neue Linie verkehrt zwischen den Bahnhöfen Achim und Baden und fährt auf ihrem Weg durch sämtliche Gewerbegebiete nördlich der Bahnstrecke. Die neuen Haltestellen wurden durch die Stadt Achim eingerichtet und sollen zukünftig noch barrierefrei ausgebaut werden. Weser-Ems-Bus betreibt die neue Linie und hat zu diesem Zweck ein neues Fahrzeug angeschafft. Der Bus fährt montags bis freitags neunmal täglich in der Zeit zwischen 5.20 Uhr und 18.44 Uhr in jede Richtung.

Immer wieder hatte es in den Vergangenheit Überlegungen gegeben, die Gewerbegebiete auch mit dem Bus erreichbar zu machen. Durch die Neuansiedlung von Amazon erhielt dieses Vorhaben nunmehr neue Dynamik. Bei den Gesprächen zwischen Vertretern von Amazon und der Stadt Achim wurde nach Angaben des Landkreises nämlich auch immer wieder die Notwendigkeit einer Anbindung an den ÖPNV thematisiert, da viele Beschäftigte auf diesen angewiesen seien. Und das gilt nicht nur für Amazon. Seitens der Wirtschaft habe es immer wieder Nachfragen nach einer besseren Anbindung der Gewerbegebiete gegeben. Mit dem neuen Busangebot berücksichtigt man laut Bohlmann die Wünsche aus der Wirtschaft, die mit Blick auf den Fachkräftemangel und die Suche nach Auszubildenden die fehlende Anbindung bemängelt hatten.

Anfang des Jahres wurde daher ein Arbeitskreis aus Vertretern vom Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN), der Stadt Achim, dem zuständigen Verkehrsunternehmen Weser-Ems-Bus (WEB) und dem Landkreis Verden eingerichtet, der unter anderem auch die Linienführung und die Einrichtung der Haltestellen beschlossen hat. Mit der Realisierung wurde laut Landkreis ein Beschluss des Kreistages von Anfang Juli umgesetzt. Auch war im Arbeitskreis zum Verkehr im Nordkreis eine solche Linie angeregt worden, um eine Verringerung des motorisierten Individualverkehrs zu erreichen. „Ich hoffe, dass möglichst viele dieses neue Angebot nutzen werden und somit zur Entlastung der Straßen in und um Achim beitragen“, sagt Bohlmann.

Der Fahrplan der neuen Buslinie 705 kann digital unter www.vbn.de abgerufen werden. Tickets, Fahrplanauskünfte und Infos zu Haltestellen und Routen sind zudem über die kostenlose FahrPlaner-App erhältlich. Alle Firmen in diesem Gebiet erhalten darüber hinaus in Kürze Flyer mit näheren Infos zur Verteilung an ihre Mitarbeiter.