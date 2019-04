Stimmgewaltig zog Friedo Henken das Publikum im Küsterhaus in seinen Bann. Für die musikalische Begleitung sorgte Anastasia Sokolova am Flügel. (Björn Hake)

Das allererste Konzert im frisch restaurierten Küsterhaus Daverden war nun ein Liederabend: Bariton Friedo Henken sang den Zyklus „Die schöne Müllerin“ von Franz Schubert. Der Künstler gestaltete die zwanzig Lieder, in denen das lyrische Ich in einem Wirbel wechselnder Gefühle mitgerissen und am Ende durch sie zerstört wird, als fesselndes Monodrama.

Als Erste Vorsitzende des Vereins für Kultur und Geschichte begrüßte Theda Henken das Publikum im ausverkauften Saal, und jeder der Anwesenden teilte ihre Freude darüber, dass ihr eigener Sohn die musikalische Eröffnung des neuen Kulturzentrums in Daverdens Mitte übernahm. Henken studiert im Master-Studiengang Operngesang an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover und ist schon jetzt ein gefragter Konzert- und Oratoriensänger im norddeutschen Raum.

Henkens Schwester Henrike, selbst bereits fertig ausgebildete und viel beschäftigte Sängerin, las den humorvollen Prolog, den Wilhelm Müller seiner Dichtung voranstellt. Am Piano begleitet wurde der Bariton von der jungen Pianistin Anastasia Sokolova, die ebenfalls in Hannover studiert und mehrfache Auszeichnungen im In- und Ausland erhielt.

Glaubwürdige Darbietung

Mit einer großen Bandbreite stimmlicher Register und reichen Varianten des Ausdrucks zog der junge Künstler das Publikum in seinen Bann. Seine volle, warme Stimme und seine künstlerische Präsenz elektrisierten das Publikum in der intimen Atmosphäre des kleinen Saals. Mit so kompromissloser Intensität schlüpfte er in die Person des von Liebe brennenden Müllersknechts, dass auch jedes Wort, das er sang, brannte: von Hoffnung glimmend, von Leidenschaft glühend, von wildem Zorn lodernd.

In dieser nur scheinbar naiven Rolle, die als Parabel eines sich stetig wiederholenden menschlichen Hauptim­pul­ses steht, war er so glaubwürdig und echt, dass man ihn an manchen Stellen am liebsten trösten und vor seiner wilden Verzweiflung schützen wollte: „Nimm es doch nicht so schwer, so ergeht es doch jedem einmal!“

Durch nichts kann der Begriff Romantik besser definiert werden, als durch Schuberts große Liederzyklen „Die schöne Müllerin“ und „Die Winterreise“, deren kongeniale Textvorlagen der Dichter Wilhelm Müller lieferte. Projektion des eigenen Lebensgefühls in leblose Gegenstände; Zwiesprache mit den Elementen, den Himmelskörpern oder den Pflanzen, denen eigener Wille und überlegenes Wissen zugedichtet wird; das Ich und seine Befindlichkeit als Zentrum des Weltenlaufs – all dies findet sich in diesem Werk, das von Liebeshoffnung und Sehnsucht über Zurückweisung und Gekränktheit bis zu tiefster Depression und Todessehnsucht die ganze Empfindungspalette unglücklicher Liebe durchbuchstabiert.

Mit großartigem Gespür für die Erfordernisse der Szene, mal mit lyrischer Zartheit, mal mit aufbrandender Leidenschaft und Dramatik, gestaltete Anastasia Sokolova ihren Part. Auch die klanglichen Bedingungen des kleinen Raumes und die Eigenarten des recht unscharf ansprechenden Flügels wurden mit großer Sicherheit gemeistert.

Mit der Kraft seiner fein registrierenden, facettenreichen Stimme und dieser mimischen und gestischen Eindringlichkeit hielt Henken den Spannungsbogen stets straff gespannt, ließ dabei aber jede einzelne Strophe für sich wirken und betonte die wechselnden Szenarien der Idylle, des Zweifels, der Ungeduld, der Bedrohung oder der wilden Eifersucht, die sich stets in der das lyrische Ich umgebenden Natur widerspiegelt.

Viel zu schnell ging die beeindruckende und bewegende Stunde vorbei. Auch die neue Location für kulturelle Veranstaltungen aller Art hatte ihren Tauglichkeitstest mit Bravour bestanden – und da Familie Henken mit Sopranistin Kerstin Dietl, der Ehefrau des Sängers, sowie seiner Schwester, der Mezzosopranistin Henrike Henken, gleich drei ganz große Stimmen besitzt, darf man sich gewiss auf weitere gesangliche Highlights im kultivierten und angenehm heimeligen Ambiente des Küsterhauses freuen.