Nun ist die große Baugenehmigung da und das neue Gemeindezentrum dürfte Gestalt annehmen – mit deutlicher Verzögerung. (Viola Heinzen)

Anderthalb Jahre können eine lange Zeit sein. Das bekam jetzt die Achimer Reset Church zu spüren, die – wie berichtet – an der Einfahrt von der Uesener Feldstraße zur Steuben-Allee ein neues Gemeindezentrum errichten möchte. Denn genau so lange hat die Gemeinde auf die Baugenehmigung des Landkreises Verden warten müssen, die es erlaubt, dass der Neubau in die Höhe schießen darf. „Anfang September haben wir endlich unsere Baugenehmigung erhalten“, sagt Benjamin Sawadsky, leitender Pastor der Reset Church.

Zwar sei die Wartezeit lang gewesen – „angesichts der immer noch andauernden Baukonjunktur und der stark geforderten Baupolitik bei uns im Landkreis aber nicht allzu verwunderlich“. Und doch prüfe die Reset Church aktuell, ob ein Start der Rohbauarbeiten noch vor der kalten Jahreszeit überhaupt sinnvoll ist. Benjamin Sawadsky: „Wir gehen momentan davon aus, dass die Arbeiten erst im Frühjahr 2019 beginnen werden.“ Das wiederum zieht eine deutliche Verzögerung des ursprünglichen Plans nach sich, denn eigentlich sollte der Neubau Ende des Jahres 2019 stehen.

Neubau in Eigenleistung

Nun dürfte der erste Gottesdienst am neuen Standort frühestens im Jahr 2020 oder 2021 abgehalten werden.„Das wäre angesichts des großen Anteils an Eigenleistungen, den unsere Mitglieder erbringen werden, aber vollkommen in Ordnung“, sagt der leitende Pastor. Denn nur durch die große Hilfs- und Spendenbereitschaft der Reset-Church-Mitglieder, unter denen es offenbar viele Handwerker gibt, könne das Bauvolumen in Höhe von rund zwei Millionen Euro gestemmt werden.

Unklar ist noch, ob die Reset Church daher ihren aktuellen Standort an der Brückenstraße, der renovierungsbedürftig und zu klein ist, verkaufen muss. „Es gibt mittlerweile viele Gruppen bei uns, die aus dem jetzigen Domizil gerne etwas Schönes machen würden, aber eventuell ist ein Verkauf für die Finanzierung des neuen Gemeindezentrums notwendig“, sagt Sawadsky. Bisher gebe es allerdings noch keine Kostenrechnung für den geplanten Neubau, sondern lediglich eine Kostenschätzung. „Aber die Architekten haben die Ausführungsplanung bald beendet“, glaubt Sawadsky an schnelle Planungssicherheit. Dass die Baukosten explodieren könnten und zwar so stark, dass der Neubau nicht mehr finanzierbar ist, das glaubt der Pastor indes nicht.

Bisher hatte die Reset Church lediglich eine Genehmigung für die Erdarbeiten, die soweit abgeschlossen sind – auf der umzäunten Sandplatte steht derzeit ein Radlader auf dem rund 14 000 Quadratmeter großen Grundstück. Völlig brach lag das Areal in jüngster Zeit nicht, wie Sawadsky ausführt, schließlich fanden darauf bereits eine Taufe, ein Volleyballturnier, ein Sommerfest und ein Picknick unter freiem Himmel statt. Dass der neue Standort eine große Bedeutung für die Reset Church hat, unterstreicht ihr Pastor: „Viele Familien glauben daran.“

Zur Sache

Reset Church

Die Reset Church, die rund 180 Mitglieder aus Achim, Bremen und Umgebung vereint, gehört dem Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden an. Ihr einziger Angestellter ist Pastor Benjamin Sawadsky, alle anderen arbeiten ehrenamtlich mit. Die international christlich geprägte Kirchengemeinde, die derzeit in Uesen an der Brückenstraße ansässig ist, hatte das Grundstück an der Steuben-Allee erworben, auf dem zwischenzeitlich mal eine Wohneinheit für Flüchtlinge errichtet werden sollte. Die Reset Church ist nach eigenen Angaben überzeugt, „dass Glaube und Alltag unbedingt zusammengehören“. Deswegen wolle sie eine Kirche für heute sein: inspirierend, lebensbejahend, alltagsbezogen. Die Reset Church gründet ihren Glauben „auf die gute Nachricht der Bibel, dass es einen Gott gibt, der die Menschen mit wunderbaren Absichten geschaffen hat“. Gemeinsam mit evangelischen Christen bekenne man das apostolische Glaubensbekenntnis, heißt es auf der Internetseite der Reset Church.