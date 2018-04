Stephanie Niekler (links) und ihre Tochter Elisabeth freuen sich über den Willkommensbesuch von Martina Fehlig. (Björn Hake)

Zufrieden schlummernd liegt Elisabeth im Arm ihrer Mutter. Dass sie mit gerade einmal zwölf Wochen gerade schon Besuch vom Achimer Bürgermeister bekommt, scheint sie wenig zu interessieren. Ebenso wie die Tatsache, dass gemeinsam mit diesen Gästen im Wohnzimmer eigentlich gerade ein kleines Jubiläum gefeiert wird. Die Familienbesucherin Martina Fehlig ist an diesem Vormittag nämlich ebenso wie Rainer Ditzfeld zum 2000. Willkommensbesuch im Landkreis Verden vorbeigekommen.

Das Angebot, bei dem Eltern und ihre neugeborenen Kinder vom Familien- und Kinderservicebüro des Landkreises Glückwünsche überbracht sowie Unterstützung und Hilfe für die neue Lebenssituation angeboten bekommen, gibt es mittlerweile schon seit gut acht Jahren. Entstanden ist die Idee bereits 2007 in der Achimer CDU-Fraktion, 2010 wurde es dann vom Landkreis übernommen. Die Achimer Kinderärztin Petra Gölz hatte das Projekt in einer anderen Stadt kennengelernt und wollte es gerne auch für Achim realisieren. „Die Idee wurde mit großer Mehrheit im Stadtrat angenommen“, erinnert sich Rainer Ditzfeld. Dass einige Jahre später nun der 2000. Besuch gefeiert werden kann, habe sich damals aber wohl keiner vorstellen können. Doch das Angebot hat Bestand und wird von vielen jungen Eltern gerne angenommen.

Martina Fehlig ist als Willkommensbesucherin für Achim schon von Anfang an mit dabei. Rund 300 Besuche macht die gelernte Krankenschwester pro Jahr. Alle Elternpaare im Landkreis werden nach der Geburt ihres Kindes kontaktiert, ob sie das Angebot annehmen, bleibt ihnen allerdings selbst überlassen. „Meine Erfahrung ist aber, dass es bei vielen Eltern durchaus Redebedarf gibt und sie sich deshalb auch über die Besuche freuen“, sagt Fehlig. Etwa 86 Prozent würden das Angebot daher dann auch wahrnehmen.

Auch Elisabeths Mutter, Stephanie Niekler, ist froh über den Besuch. Und das, obwohl sie als gelernte Hebamme eigentlich selbst am besten weiß, wie sie sich um ihr Kind kümmern muss. Doch das sei auch nicht das Kernelement der Willkommensbesuche. „Es geht ja nicht darum, den Eltern zu sagen, was sie falsch oder richtig machen“, sagt Niekler. „Hilfreich ist auf jeden Fall schon die Info, wo es Angebote wie Elterncafés oder ähnliches gibt. Gerade als Zugezogene sind diese Informationen ein großer Gewinn.“ In diesem Bereich sei Achim nämlich gut aufgestellt, doch häufig wüssten die Eltern gar nichts von den Angeboten. Und auch hier kommen dann die Familienbesucherinnen ins Spiel. „Wir sind sozusagen die Vermittler“, sagt Fehlig. Und so zählen zum Beispiel ein Familienhandbuch mit allen Angeboten und Ansprechpartnern im Landkreis sowie ein Erziehungsratgeber zu den Unterlagen, die Martina Fehlig bei jedem Willkommensbesuch mit dabei hat.

Da alle der insgesamt fünf Familienbesucherinnen im Landkreis eine Fachausbildung haben und Hebammen oder Krankenschwestern sind, können sie darüber hinaus aber immer auch bei kleineren medizinischen Fragen weiterhelfen. Etwa eine Stunde nimmt Fehlig sich pro Besuch Zeit. „Sollte darüber hinaus noch Gesprächsbedarf bestehen, komme ich in Einzelfällen auch noch ein zweites Mal vorbei“, sagt sie. Als sie damals mit den Willkommensbesuchen angefangen hat, dachte sie nach eigenen Angaben nicht, dass so viel Arbeit auf sie zukommen würde. „Das war die Zeit, in der alle vom demografischen Wandel und sinkenden Geburtenraten gesprochen haben“, erinnert sie sich. Das sehe heute allerdings ganz anders aus. „Wir haben hier in Achim so viele Neugeborene, dass ich manchmal gar nicht weiß, wie ich die Besuche alle unter einen Hut kriegen soll“, sagt Fehlig, die halbtags auch noch auf der Wochenstation am Klinikum Links der Weser arbeitet. Nichtsdestotrotz freue sie sich natürlich, dass das Angebot sich so gut etabliert habe. „Es ist jedes Mal wieder schön, in die Familien zu kommen und die neuen Achimer zu begrüßen.“