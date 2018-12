Die sechs Musiker von Clarinet News machen den Anfang und spielen bereits am 1. Januar in Buthmanns Hof. (Matthias Munschke)

„In 80 Minuten um die Welt“, unter diesem Motto starten die Fischerhuder Konzerte im kommenden Jahr – und das traditionell bereits am 1. Januar. Eröffnet wird der bunte Konzertreigen im Buthmanns Hof, der wie immer vom Verein Freunde der Kammermusik Fischerhude-Quelkhorn auf die Beine gestellt wird, mit einem Auftritt des Klarinetten-Ensembles Clarinet News. Ab 11.30 Uhr bitten die sechs Soloklarinettisten der Gruppe zu einer musikalischen Reise, zu der laut Ankündigung etwa das Besteigen des Orient-Expresses, das Tanzen mit den Pinguinen am Südpol oder die Aufdeckung eines Skandals im Harem gehören.

Das zweite Konzert der Reihe wird von der Pianistin Konstanze Eickhorst gestaltet, die sich nicht nur als Solistin, sondern auch als Kammermusikerin (unter anderem mit dem Gewinn des Echo-Klassik-Preises) einen Namen gemacht hat. Sie tritt am Freitag, 8. Februar, ab 20 Uhr auf und ihr Programm umfasst neben Werken von Joseph Haydn und Franz Schubert die beiden großen c-moll-Sonaten von Ludwig van Beethoven: die „Pathétique“ op. 13 und die letzte Sonate (op. 111).

Ganz besonders dem Werk des rumänischen Komponisten George Enescu verschrieben hat sich das Guadagnini-Trio, bestehend aus Alina Armonas-Tambrea (Violine), Edvardas Armonas (Violoncello) und Anca Lupu (Klavier). Die Musiker spielen in Buthmanns Hof am Sonnabend, 23. März. Los geht es um 20 Uhr. Neben Enescus „Serenade Lointaine“ erklingen dann auch von Beethoven das c-moll Trio op. 1/3 und Robert Schumanns Trio in d-moll op. 63.

Wegweisende Werke

Weiter geht es im Programm am Sonnabend, 18. Mai, wenn ab 20 Uhr das Latzko-Quartett laut Ankündigung "mit Beethovens Streichquartetten op. 95 und op. 127 zwei sehr unterschiedliche, aber gleichermaßen

wegweisende Werke des Meisters präsentiert". Eröffnet wird das Programm aber mit einem Streichquartett von Paul Wranitzky, einem heute weniger bekannten, zu seiner Zeit jedoch hoch geschätzten Vertreter der

Wiener Klassik. Dem Ensemble gehören Stefan Latzko, Emma Yoon, Friederike Latzko und Lynda Cortis an.

Einen Querschnitt durch 100 Jahre Liedkomposition mit Werken von Schumann und Johannes Brahms bis Claude Debussy, Gabriel Fauré und Hugo Wolf bietet am Sonnabend, 8. Juni, der junge, aufstrebende Schweizer Bariton Äneas Humm zusammen mit seiner Begleiterin Judit Polgar am Klavier. Der Liederabend beginnt um 20 Uhr.

Ganz im Zeichen des Jazz steht das Hofkonzert am Sonnabend, 31. August. Dann treten ab 20 Uhr Pablo Held (Piano) Robert Landfermann (Bass) und Jonas Burgwinkel (Schlagzeug) auf. Held gilt laut Ankündigung des Vereins als „Aushängeschild einer jungen Generation von Jazzmusikern aus Deutschland, die sich mit ihrem souveränen Zugriff auf die unterschiedlichsten Spielarten zeitgenössischer Musik zwischen Pop, Jazz und Klassik, zwischen Komposition und Improvisation eine enorme Freiheit erspielt haben".

Das Neos Ensemble besteht aus jungen, preisgekrönten Solisten aus USA, Indien, Japan und Deutschland und ist am Freitag, 27. September, zu Gast in Fischerhude. Mit dem Klavierquartett Nr. 2 g-moll op. 45 von Fauré und dem berühmten Klavierquartett op. 47 von Schumann haben Yundu Wang (Klavier), Savitri Grier (Violine), Tomohiro Arita (Viola) und Leander Kippenberg (Violoncello) zwei der großen Klassiker für Klavierquartette im Programm. Los geht es um 20 Uhr.

Zum Abschluss der Konzertreihe 2019 konnten die Kammermusikfreunde Fischerhude/Quelkhorn noch ein ganz besonderes Ensemble für einen Auftritt begeistern. Am Sonnabend, 2. November, spielt ab 20 Uhr das Novus-Quartett – bestehend aus Jaeyoung Kim (Violine), Young-Uk Kim (Violine), Kyuhyun Kim (Viola) und Woongwhee Moon (Violoncello). Das Quartett errang 2012 beim ARD-Wettbewerb einen zweiten Preis und füllt seither internationale Konzertsäle. Die vier jungen Männer aus Korea spielen neben Haydns op. 17/6 und Gideon Kleins Quartett Nr. 2 das Streichquartett op. 51,2 a-moll von Brahms.



Karten für die acht Hofkonzerte in Buthmanns Hof gibt im Vorverkauf immer bei der Buchhandlung Froben in Ottersberg sowie in Fischerhude bei Post & Schreibwaren und dem Dorfbuchladen. Vorbestellungen sind auch per E-Mail an info@fischerhuder-hofkonzerte.de möglich. Der Eintritt kostet 18 Euro, für Vereinsmitglieder, Studenten und Schwerbehinderte elf Euro sowie drei Euro für Schüler.