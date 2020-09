Bisher sind durchschnittlich nur vier Prozent der Dachflächen im Kreisgebiet mit einer Fotovoltaikanlage ausgestattet. (Nestor Bachmann/DPA)

Die Nutzung von Sonnenenergie zur Stromgewinnung wird wegen des Klimaschutzes immer wichtiger. Das scheinen auch die Achimer erkannt zu haben, die am Montagnachmittag vor dem Kasch Schlange standen, wo die Klimaschutz- und Energieagentur Landkreis Verden, in der auch die Stadt Achim Mitglied ist, über Solaranlagen und -energie informiert hat. Höhepunkt der Kampagne „Dein Dach kann mehr“ ist sicherlich der Solaratlas, auch Solardachkataster genannt. Für den gesamten Landkreis Verden (die Daten sollen diese Woche vervollständigt werden) können Interessierte online auf sehr einfache Weise eine erste Einschätzung dazu bekommen, wie geeignet ihr Gebäude – Ausrichtung, Dachfläche, Neigung – überhaupt für eine Fotovoltaikanlage ist.

Dass der Kreis Verden wie so viele andere Orte in Deutschland bisher kaum Fotovoltaikanlagen vorweisen kann, zeigen die Zahlen, die die Energieagentur, die sich mit dem Begriff „Klever“ abkürzt, vorgelegt hat. Demnach seien von den mehr als 250 000 Dachflächen im Kreisgebiet rund 150 000 für eine solare Nutzung geeignet. Aber: Erst knapp 2400 Dächer schöpfen das Solarpotenzial aus, gerade mal vier Prozent. „In Sachen Energiewende gibt es also noch viel zu tun“, befand Klever-Geschäftsführerin Janine Schmidt-Curelli. Andererseits erzählte Gastreferent Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, dass die Potenzialausschöpfung in der deutschen Hauptstadt bei gerade mal einem Prozent liege.

Dörverden aktuell Spitzenreiter

Bürgermeister Rainer Ditzfeld erzählte, dass er die Achimer Prozentzahl gerne im zweistelligen Bereich sehen würde. Laut Solaratlas kratzt lediglich Dörverden an dieser Marke, die Ausschöpfung liege bei neun Prozent. Die Stadt Verden und Oyten liegen demnach bei jeweils zwei Prozent. Über die Straßennamen- und Hausnummernsuche kann jedes einzelne Gebäude betrachtet werden, die Detailansicht gibt Aufschluss darüber, welche Teile des Daches wie gut für eine Fotovoltaikanlage nutzbar wären. So verhindern beispielsweise Gauben die Installation.

Bei der Nutzung des Solaratlas kann der Betrachter auswählen, wie viele Menschen in seinem Haushalt leben und wie hoch der Jahresstromverbrauch ist. Er kann sich anzeigen lassen, wie hoch die Stromersparnis, die Investitionskosten und die Überschüsse je nach Fotovoltaikanlagensystem – mit oder ohne Speicher – sind und nach wie vielen Jahren sich die Investition amortisiert. Auch können direkt Handwerker für ein Angebot kontaktiert werden. Den Aspekt, dass es ja nicht nur in Achim noch jede Menge alte Bauernhäuser und Ställe gibt, die eventuell das Gewicht einer Fotovoltaikanlage nicht ohne Weiteres tragen können, brachte Rathauschef Ditzfeld vor. Die Klever verweist bei der Frage an die Fachbetriebe, die dies vor Ort klären könnten.

Auch die Verbraucherzentralen oder die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (Kean) beraten zu dem Thema Solaranlagen. Barbara Mussack von der Kean unterstrich, dass es wichtig sei, dass man so viel per Sonnenkraft erzeugten Strom wie nur möglich selbst verbraucht. So könne man nicht nur das Klima schützen, sondern sich auch etwas unabhängiger vom Energiemarkt machen. Professor Quaschning betonte auch den finanziellen Vorteil: „Mit einer Anlage auf dem Dach hat man eine höhere Rendite als mit dem Sparbuch.“



Der kostenlos nutzbare Solaratlas ist unter solaratlas.klever-klima.de zu erreichen. Er wird nochmal am Dienstag, 15. September, im Saal der Kirchengemeinde Etelsen (Am Denkmal 6) in Langwedel erklärt. Dort geht es auch um die Ausstattung von denkmalgeschützten Gebäuden mit einer Fotovoltaikanlage. Zu dieser Veranstaltung und zu weiteren muss man sich online unter www.klever-klima.de anmelden.