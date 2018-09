Zahlreiche Fahrgeschäfte wie der Polyp (siehe Foto) werden auch in diesem Jahr den Ottersberger Herbstmarkt bereichern. (Björn Hake)

Ottersberg. Die fünfte Jahreszeit steht in Ottersberg schon wieder vor der Tür. Von Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. September, steigt die 328. Auflage des Ottersberger Herbstmarktes um 22 Uhr mit der traditionellen Show-Disco im Festzelt mit der „Music Station“. Aufsteigende Brieftauben, eine reizende Marktprinzessin, bunte Wagen und Fußgruppen beim Festumzug sowie ein brillantes Höhenfeuerwerk zum großen Finale werden das Volksfest in diesem Jahr bereichern.

Hoch her wird es am Sonnabend und Sonntag auf der Marktmeile und im Zelt von Festwirt Hans-Wilhelm Röhrs aus Sottrum zugehen. Dafür wollen die fast 50 Schausteller sorgen, die Marktmeister Chris Fehsenfeld und der Marktausschuss um Geert Mehlhop und Hannah Schwarz-Kaschke für dieses Spektakel verpflichtet haben. Und wer sich für Raumfahrt interessiert, kann bei einem Besuch des Raketen-Simulators einen Hauch von Cape Canaveral erleben. Den offiziellen Startschuss am Sonnabend ab 15 Uhr lassen sich derweil Gemeindebürgermeister Horst Hofmann, Ortsbürgermeister Reiner Schnäpp und Marktprinzessin Lena Krantz nicht entgehen. Für den Bierfassanstich ist Chris Fehsenfeld zuständig.

Doch schon weit vor der Markteröffnung werden sich die Besucher über die Marktmeile drängeln. Dafür sorgt nicht nur der Flohmarkt, der am Sonnabend und Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffnet und nur für private Anbieter gedacht ist. Auch das 35 mal 15 Meter große Gewerbezelt kann am Sonnabend bereits ab 13 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr angesteuert werden. Unternehmer aus der Region, aber auch Kunsthandwerker aus dem Raum Stade werden erwartet. „Das Zelt ist diesmal etwas größer. Wir haben vier neue Aussteller, die zum ersten Mal in Ottersberg dabei sind“, zeigt sich Geert Mehlhop zufrieden mit der Resonanz, zumal nur noch ein freier Standplatz zu vergeben sei.

Spannend wird es ab 13.30 Uhr, wenn sich die bunt geschmückten Festwagen und die agilen Fußgruppen zum Umzug am Schäfermoor postieren. Wer kurzfristig noch mit dabei sein möchte, kann sich bei Fehsenfeld telefonisch unter 0 42 05 / 31 70 21 oder per E-Mail an cfehsenfeld@flecken-ottersberg.de einen Startplatz sichern. Für die musikalische Begleitung sorgt der Achimer Fanfarenzug. Ganz wichtig ist dem Organisationsteam die strikte Einhaltung des absoluten Halteverbotes in der Bergstraße, damit der Umzug nicht durch parkende Fahrzeuge gestört wird. Auch die Bewohner der Bergstraße werden gebeten, während dieser Zeit ihre Wagen rechtzeitig zu entfernen.

Musikalischer Abend

Der Herbstmarkt-Sonnabend wird nach alter Tradition mit dem musikalischen Abend „Ottersberg bei Nacht“ ausklingen. Ab 20 Uhr wartet launige Live-Musik der „Countdown Showband“ auf das Publikum. Ein wichtiger Teil des Marktes sind laut Organisatoren einmal mehr die Schausteller. Kinderkarussells, ein Kinder-Riesenrad, Autoscooter oder auch der Kettenflieger und der Polyp sind in diesem Jahr die Attraktionen für die jungen Gäste. Neu zudem ein Foodtruck mit kulinarischen Köstlichkeiten.

Kunterbunt geht es auch am Sonntag auf der Marktmeile zu. Nach einem Zeltgottesdienst ab 10 Uhr mit dem Oytener Pastor Anton Lambertus geht es um 11 Uhr mit dem Markt-Spektakel auf der Theaterbühne weiter. „Happy Hour in Ottersberg – Oder das gestohlene Glück“ heißt der Titel der Krimi-Komödie, für die derzeit noch die Proben laufen. Auch einen Luftballon-Wettbewerb wird es wieder geben.

Nach dem Marktfinale im Festzelt, das Dirk Kühl ab 19 Uhr moderiert und von zahlreichen Gruppen aus Ottersberger Vereinen gestaltet wird, soll gegen 21 Uhr das große Höhenfeuerwerk für einen fulminanten Abschluss des Herbstmarktes sorgen.