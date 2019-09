Der Polyp gehört zu den beliebten Fahrgeschäften beim Ottersberger Herbstmarkt. Auch in diesem Jahr ist er mit von der Partie. (Björn Hake)

Wenn auf dem Ottersberger Kirchenvorplatz die Marktuhr aufgestellt wird, dann weiß jeder Einheimische, dass die Zeit des Herbstmarktes gekommen ist. Seit 1997 stellen die Ottersberger unter der Regie von Bärbel Seekamp ihre Marktuhr auf, um die Bürger an das große Fest zu erinnern, das in diesem Jahr vom 27. bis 29. September zum mittlerweile 329. Mal im Herzen Ottersbergs über die Bühne geht. Bis zum Startschuss für die fünfte Jahreszeit vergehen zwar noch ein paar Tage, doch die Vorbereitungen der Akteure sind inzwischen nahezu abgeschlossen.

Im Mittelpunkt des Spektakels steht einmal mehr der große Festumzug, der um 13.30 Uhr an der Straße Am Schäfermoor startet. Bunt, festlich und mitunter skurril geschmückte Wagen buhlen um die Gunst der Schaulustigen am Straßenrand, die den Teilnehmer zujubeln. Der Fanfarenzug Achim setzt bei dem Marsch durch den Ort die musikalischen Akzente. „Während des Umzuges ist in der Bergstraße ein absolutes Halteverbot, damit die Umzugsteilnehmer störungsfrei passieren können. Die Gemeinde hat weitere Halteverbotsschilder besorgt und wird diese rechtzeitig aufstellen“, erklärt Geert Mehlhop vom Marktausschuss. Die Moderation des Marktumzuges übernimmt derweil wieder Holger Spenke ab dem Markteingang an der Großen Straße.

Als Marktprinzessin wird in diesem Jahr die 19-jährige Elisabeth Sternberg fungieren. In ihrer Freizeit spielt sie unter anderem gern Harfe. Sie kennt den Ottersberger Markt, weil sie schon mehrfach als Laien-Schauspielerin beim Markt-Spektakel mitgewirkt hat. „Dieses Jahr wird zum 22. Mal eine Marktprinzessin gekürt. Die Auswahl der jeweiligen Prinzessin liegt in den Händen von Eva Schack-Rebentisch. Auch in diesem Jahr hat sie sich um einen Markt-Prinzen bemüht, leider jedoch ohne Erfolg“, berichtet Mehlhop.

Der Flohmarkt für private Anbieter ist derweil an beiden Tagen von 9 bis 18 Uhr auf dem Gelände am Mühlenweg/Am Wiestebruch geöffnet und ruft die Schnäppchenjäger auf den Plan. Ansprechpartner Guido Hache gibt telefonisch unter 0 42 05 / 31 56 12 weitere Auskünfte rund um den Flohmarkt. Auch das Gewerbezelt ist wieder ein fester Bestandteil des Ottersberger Herbstmarktes. Die hiesigen Gewerbetreibenden präsentieren sich und ihre Produkte oder Dienstleistungen am Sonnabend von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Geert Mehlhop und sein Team kündigen schon im Vorfeld einige Neulinge, unter anderem Brautmoden, an. Passend zu diesem Thema findet an beiden Tagen eine Brautmodenschau statt, bei der auch die neueste Schmuckmode präsentiert wird.

Aufsteigende Brieftauben werden zwischenzeitlich die Eröffnung des Herbstmarktes nach außen tragen. Diese ist für 15 Uhr durch Bürgermeister Horst Hofmann geplant und wird mit dem traditionellen Bierfassanstich vollzogen. Auf dem Festgelände haben die Schausteller eine kleine Vergnügungsmeile insbesondere für die jungen Gäste geschaffen, auf der Kinderkarussells, ein Kinder-Riesenrad, der Polyp und ein Autoscooter nicht fehlen werden. Auch der Kettenflieger ist wieder mit von der Partie.

Eine Reihe von Höhepunkten hat aber auch der Sonntag. Zum üblichen Markttreiben steht auch das Ottersberger Markt-Spektakel auf dem Programm, das um 11 Uhr beginnt. Noch laufen die Proben für das Stück „Ottersberg tickt anders“ nach der Idee und dem Drehbuch von Hans-Joachim Reich und Christiane Reich sowie Eva Rebentisch auf Hochtouren, doch bis zur Aufführung soll der Stoff sitzen. Von 11 bis 13 Uhr steigt zudem der Luftballon-Wettbewerb für Kinder ab zwölf Jahren. Das große Marktfinale ab 19 Uhr wird von Tim Weber moderiert. Mit Leben gefüllt wird die Show von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen des TSV Ottersberg sowie der Kinder- und Jugend-Feuerwehr Ottersberg. Ergänzt wird der Showteil durch die Line-Dance-Gruppe „Smoky Boots“ aus Achim.

Den Abschluss bildet am Sonntag einmal mehr das spektakuläre Höhen-Feuerwerk, das um 21 Uhr gezündet wird. Unter dem Motto „Wir bringen den Ottersberger Markt zum Leuchten“ heißt es dann Abschied nehmen vom diesjährigen Herbstmarkt. Für Musik sorgen am Freitag ab 22 Uhr DJ Stefan Wenk und am Sonnabend ab 20 Uhr die Showband Return. Der Eintritt ist frei.