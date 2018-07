Feuer und Flamme für den Beruf des Kochs: Timo Klenke (rechts) ist neuer Küchenchef im Betrieb von seinem Vater Axel Klenke (links). Auch Lebensgefährtin Nadine Scheck (Mitte) arbeitet in der Traditionsgaststätte. (Björn Hake)

Langwedel. Eigentlich war das nicht der Plan von Timo Klenke. Koch werden, das schon. "Das wollte ich schon als Kind und da hat mich auch nichts von abgehalten", erzählt der 26-Jährige. Doch im Langwedeler Familienbetrieb unter der Leitung des eigenen Vaters den Kochlöffel schwingen, sei für ihn eigentlich zunächst nicht in Frage gekommen. "Ich wollte erst was anderes sehen", sagt Timo Klenke und berichtet etwa von den Plänen, für längere Zeit auf einem Schiff zu kochen, die letztlich so nicht realisiert wurden. Ein bisschen gastronomisch rumgekommen ist er so in den vergangenen Jahren eher in Bremen und dem Umland. Bis vor einigen Monaten die ursprünglichen Pläne über den Haufen geworfen wurden. Denn seit April ist Timo Klenke als Küchenchef im Gasthaus Klenke tätig und schreibt somit die Familiengeschichte fort. Denn damit arbeitet in dem Gasthaus nun schon die siebte Generation der Familie.

"Für mich ist das natürlich wie ein Sechser im Lotto", freut sich Gasthausbetreiber Axel Klenke. Schließlich gibt es heutzutage auch viele vergleichbare familiengeführte Traditionslokalitäten, bei denen der Nachwuchs ganz andere berufliche Wege einschlägt. Er sei froh und dankbar, wie es nun gekommen ist und gut kochen könne sein Sohn in jedem Fall. Gelernt hat Timo Klenke sein Handwerk im Swiss-Hotel Bremen bei renommierten Köchen wie Jeffrey Hoogstraaten oder Daniel Otto. Die Ausbildung abgeschlossen habe er nach eigenen Angaben als bester Koch-Lehrling des Jahrgangs in Bremen. Anschließend wechselte er in die Küche des Wachtelhofes in Rotenburg. Nun schmeißt er an vielen Tagen quasi alleine die Küche im Langwedeler Gasthaus. Und wie ist der erste Eindruck so, unter dem eigenen Vater zu arbeiten? "Kann man aushalten, da gibt es viel schlimmere Läden", erzählt er mit einem Lachen.

Schließlich sei das Familiäre auch ein Markenzeichen des Gasthauses. Und es ist ja nicht so, dass Timo und Axel Klenke die Einzigen aus der Sippe sind, die für einen reibungslosen Betrieb sorgen. Die Lebensgefährtin von Timo Klenke, Nadine Scheck, arbeitet als Servicekraft. Und die Eltern von Axel Klenke sind am Herrenkamp ebenfalls weiterhin oft vor Ort und helfen mit. "Niemand deckt so gut ein, wie meine Mutter", will der Inhaber betont haben. Dabei haben die Eltern das Gasthaus bereits 1993 an Axel Klenke übergeben.

Mehr als 160 Jahre Historie

Zu diesem Zeitpunkt hieß die Lokalität auch noch Müller's Gasthaus, erst 2004 folgte die Umbenennung. 1857, also vor mehr als 160 Jahren, hatten Jacob und Stina Müller die Gastwirtschaft am Herrenkamp eröffnet, verkehrsgünstig gelegen an der erst zehn Jahre zuvor in Betrieb genommenen Eisenbahnstrecke Bremen-Hannover. Und über die Jahrzehnte blieb das Gasthaus sodann bis heute im Besitz der Familie.

Angesichts der kürzlichen Entwicklung scheint der nächste Generationsübergang beim Gasthaus Klenke damit eingeläutet. Zumal Timo Klenke auch deutlich macht: "Jetzt bleibe ich hier." Dennoch möchte sein Vater Axel Klenke zunächst einmal keinen Druck aufbauen. "Er soll sich das in Ruhe alles angucken", erzählt der 53-Jährige, dass eine Übernahme durch den Sohn keineswegs gesichert und schon gar nicht terminiert sei. "Man muss sehen, wie es läuft", sagt Axel Klenke, der weiterhin für das große Ganze im Gasthaus verantwortlich sein wird. Die nächsten paar Jahre werde sich daran auch in keinem Fall etwas ändern. Doch klar ist auch, dass es auf lange Sicht einer Nachfolgeregelung bedarf. Denn er wolle es definitiv nicht so machen wie seine Großmutter. "Die stand auch mit 85 Jahren noch hinterm Tresen."