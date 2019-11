Losverkäuferin Lisa Henschel ist auch dieses Mal wieder als freiwillige Helferin dabei, haben die Rotarier mitgeteilt. (Björn Hake)

In den bisherigen zwölf Jahren, die es die Achimer Stadttombola des Rotary Clubs schon gibt, sind um die 200 000 Euro als Überschuss zusammengekommen, die an Einrichtungen wie die Tafel, die Feuerwehr oder die Schulen in der Stadt und der näheren Umgebung verteilt werden konnten. Und nun können alle Achimer mithelfen, dass diese Summe wächst – indem sie ab dem kommenden Sonnabend, 16. November, Lose kaufen. Denn davon wollen die Rotarier und ihre freiwilligen Helfer 40 000 Stück zu je einem Euro unters Volk bringen.

An über 30 Vorverkaufsstellen gibt es dann die bunten Heftchen, die Gewinne können dieses Jahr wieder im Gebäude Herbergstraße abgeholt werden. Hauptpreis ist einmal mehr ein VW Up!, insgesamt stehen 6000 Gewinne bereit – darunter Sachgewinne und Gutscheine von Achimer Firmen. „Ohne die fast 50 Spender von Gewinnen und Sponsoren ließe sich diese Tombola nicht durchführen“, wissen Vorsitzender Thomas Döring und Michael Schöttl von den Rotariern. Dies war auch deshalb möglich, weil die Kosten neben großzügigen Sachspenden von vielen Unternehmen aus der Region auch durch die Mitwirkung zahlloser ehrenamtlicher Helfer „so niedrig wie irgend möglich“ gehalten werden.

Der offizielle Startschuss für die 13. Stadttombola soll an diesem Sonnabend um 10 Uhr in der Gewinnausgabestelle fallen, wozu laut Rotary Club auch Bürgermeister Rainer Ditzfeld erwartet wird. Zumal die Tombola „ inzwischen ein großer Förderer gemeinnütziger Aktivitäten in Achim“ geworden sei, wie Schöttl anfügt. Im Anschluss werden die Mitglieder der Achimer Tafel, Achimer Hauptschülerinnen und -schüler sowie Mitglieder des Rotary Clubs Achim in der Fußgängerzone und in der Marktpassage die bunten Lose an die Passanten in der Innenstadt bringen. Darüber hinaus werden die Lose bei Edeka Behrens und Schieweck, bei Rewe Hauptig und in vielen anderen Achimer Geschäften erhältlich sein.

Die Gewinnausgabestelle ist wie schon im vergangenen Jahr an der Herbergstraße 8 (das zweite Haus links neben dem Eiscafé), allerdings haben sich die Öffnungszeiten leicht verändert. Grundsätzlich gilt: an jedem Werktag vormittags, von Mittwoch bis Freitag auch nachmittags. Die Gewinnausgabestelle ist von Sonnabend, 16. November, bis Sonnabend, 21. Dezember, zu folgenden Zeiten geöffnet: montags bis sonnabends von 9 bis 13 Uhr, mittwochs und freitags zusätzlich von 15 bis 18 Uhr sowie donnerstags auch von 15 bis 19 Uhr.

Die Rotarier gehen davon aus, dass – wie bei den bisherigen Tombolas – die Lose allesamt bis Weihnachten verkauft sein werden. Daher legen sie sich fest: „Wie immer wird die Auslosung der Hauptgewinne kurz vor Weihnachten stattfinden.“ Den Ort und die Zeit dafür wollen sie dann rechtzeitig bekannt geben.



Am 27., 28. und 30. Dezember stehen die Türen der Gewinnausgabestelle an der Herbergstraße jeweils von 10 bis 13 Uhr offen. Vom 2. bis 8. Januar 2020 ist eine Gewinnausgabe nach telefonischer Voranmeldung unter der Rufnummer 0 42 02 / 7 60 01 86 möglich. Wenn sie nicht spätestens am 8. Januar 2020 abgeholt werden, verfallen die Gewinne.