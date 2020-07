Der Stau beginnt bereits auf dem zur Abfahrt umfunktionierten Standstreifen der A 27 und zieht sich dann durch die Stadt. (Björn Hake)

Insbesondere nachmittags ist Achim dicht. „Ja, es ist schlimm – aber nicht schlimmer als erwartet“, fasst Achims Verkehrsplaner Stefan Schuster die Verkehrssituation in der Stadt zusammen, die seit Anfang dieses Monats genervte Autofahrer, Anwohner, Unternehmen und Landwirte hervorgebracht hat. Denn seit dem 1. Juli finden die Bauarbeiten rund ums Uesener Feld mit dem 3., 4. und 5. Bauabschnitt statt. Mit ihnen geht die Vollsperrung der L 156 zwischen Max-Naumann-Straße und der Einmündung an der K 23 sowie die Sperrung der Autobahn-27-Abfahrt Achim-Ost einher. Mindestens bis zum Jahresende werden diese Sperrungen anhalten.

„Das dürfte nicht schneller gehen, es wird sich aber auch nicht verzögern“, gibt Schuster den Stand-jetzt-Bericht wieder. Mit anderen Worten: Alles läuft planmäßig, Überraschungen bei den bisherigen Straßenbauarbeiten gab es jedenfalls keine. Was die Umleitungen und Straßenverkehrsführung angeht, da gab es eine erste Zwischenbilanz, die Stadt und Polizei gezogen haben, mit Blick auf die A 27 war sogar die Landesstraßenbaubehörde dabei. Dabei ging es um die Situation an der Autobahnabfahrt Achim-Nord, die aus Richtung Bremen derzeit die einzige Chance ist, in Achim abzufahren – als Alternative jedenfalls zur mitunter qualvollen Fahrt von Bremen über Uphusen nach Achim rein.

Die Abfahrt Achim-Nord ist um rund 500 Meter verlängert worden und bezieht nun den Standstreifen mit ein. „Aber das ist immer noch zu kurz, wir hätten es gerne länger gehabt“, sagt Schuster. Besonders am Nachmittag, wenn die Pendler aus Bremen über die Autobahn zurückkehren, bildet sich auf der Abfahrt eine Schlange Richtung Bremer Kreuz. „Aber laut Polizei läuft das sehr diszipliniert“, erzählt Schuster. Dennoch soll in Kürze ein Tempolimit eingeführt werden: Ab dem Bremer Kreuz bis einschließlich der Anschlussstelle Achim-Ost darf dann in Richtung Hannover auf der A 27 höchstens mit Tempo 120 gefahren werden, derzeit herrscht auf diesem Abschnitt freie Fahrt.

Beschwerden aus dem Stau heraus

Die freie Fahrt ist wegen der Straßensperrungen und der sich daraus ergebenden Stausituationen im Stadtgebiet derzeit kaum bis gar nicht möglich. „Darüber regen sich die Leute verständlicherweise auf und beschweren sich per Telefon sogar direkt aus dem Stau heraus bei uns“, erzählen Schuster und seine Kollegin Nina Gerlach. Meistens hätten sie obendrein allein eine Stunde am Tag damit zu tun, Beschwerde-E-Mails zu beantworten. „Aber wenn man die Notwendigkeit den Menschen ruhig erklärt, verstehen es die meisten“, sagt Schuster und bringt ein Beispiel: So sei hinterfragt worden, warum es ein Park- und Halteverbot an der Obernstraße nur einseitig und nicht beidseitig gibt. Schuster hatte dem Anrufer geantwortet, dass dann die Läden nicht erreichbar wären, die unter Corona schon genug gelitten hätten. „Ja, stimmt, ich parke da ja auch“, sei dem Bürger dann eingefallen.

Einige Straßen – etwa in Borstel und Embsen oder der Alpenweg in Uesen – seien kurzerhand zu Anliegerstraßen erklärt worden, weil die Schleichverkehre nach der Vollsperrung dort Überhand genommen hatten. Auch die Ampelanlage an der K 23 sei anders eingestellt worden. „Sie schaltet nun so, dass der Umleitungsverkehr bevorrechtigt wird“, klärt Nina Gerlach auf. Die Ampelschaltung war zuvor aufgrund eines defekten Detektors nicht optimal eingestellt, sodass die Grünphase für den Pkw-Verkehr aus Richtung Badener Moor zu kurz geschaltet war und es zu Rückstaus kam.

Regelmäßig aktuelle Informationen zu den Bauarbeiten und Streckenführungen gibt es auch unter www.achim.de. Außerdem ist eine Hotline unter der Rufnummer 0 42 02 / 9 16 05 80 geschaltet und Fragen können per E-Mail an UesenerFeld@stadt.achim.de geschickt werden.