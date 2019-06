Cassandra Steen arbeitete schon mit zahlreichen bekannten Musikern zusammen. Dazu gehören beispielsweise Xavier Naidoo, Adel Tawil oder auch Bushido. (FR)

Das letzte Mal hatten die Mitarbeiter des Kasch gerade einmal sechs Wochen Zeit, um den Auftritt von Henning Wehland in Achim zu organisieren. Über einen Freund hatte Dennis Meinken vom Kulturhaus damals das Angebot bekommen, den namhaften Künstler für einen Auftritt in die Weserstadt zu holen. Und vor wenigen Wochen kam nun erneut ein Anruf. Ein bisschen mehr Zeit hat Meinken jetzt zwar schon zum Organisieren, die Künstlerin, die bald nach Achim kommen wird, ist allerdings nicht weniger bekannt. Am 15. September tritt nämlich Cassandra Steen im Kasch auf.

Die Sängerin ist als Mitglied der Gruppe „Glashaus“ aber auch als Solokünstlerin bekannt und feierte unter anderem mit dem Song „Stadt“, den sie zusammen mit Adel Tawil herausbrachte, große Erfolge. Sie kommt – wie auch schon Henning Wehland im Mai – im Rahmen der Musikreihe „1st Class Session“ nach Achim. Unter dem Titel „Soul meets Classic“ steht sie dann zusammen mit David Whitley, der im Jahr 2013 an der Casting Show „The Voice of Germany“ teilnahm, Madeleine Lang, die als Backgroundsängerin von Marius Müller-Westernhagen und Helene Fischer arbeitet, und Tiffany Kirkland, die bereits mit Musikern wie Michael Bublé und Bonnie Tyler tourte, auf der Bühne. Mit dabei ist dieses Mal neben einer vierköpfigen „1st Class Session Band“ darüber hinaus auch ein Orchester mit Bläsern und Streichern.

„Ein hochklassiges Konzert“

„Dieses Zusammenspiel führt sicherlich dazu, dass die Songs noch einmal ganz anders interpretiert werden“, sagt Meinken. „Das wird in jedem Fall wieder ein super hochklassiges Konzert.“ Die Reihe „1st Class Session“ existiert bereits seit zehn Jahren und wurde vom gleichnamigen Verein initiiert, der immer wieder Konzerte in Lüneburg, Neu Wulmstorf und zuweilen in Hamburg und Jevenstedt organisiert. Seit diesem Frühjahr steht nun auch Achim mit auf der Liste. „Wir haben mittlerweile eine Kooperation“, berichtet Meinken. Das bedeutet: Immer, wenn der Verein ein Konzert organisiert, wird auch in Achim angefragt, ob sie die Künstler zusätzlich im Kasch auftreten lassen wollen und können. Wenn alles passt, könnten solche Konzerte zukünftig zweimal im Jahr in Achim stattfinden.

Für das Kasch ein wahrer Glücksgriff. „Künstler eines solchen Kalibers würden ansonsten niemals dort hinkommen, weil die Räumlichkeiten einfach zu klein sind“, sagt Meinken. Darüber hinaus sei die Gage fürs Kasch so erschwinglicher, weil der Verein viele Sponsoren im Hintergrund habe und man sich so auch nicht um die Unterbringung der Künstler kümmern müsse. „In der Regel sind die größeren Stars ohnehin meist die Entspannntesten“ weiß Meinken aus Erfahrung. Das habe sich auch schon beim Auftritt mit Henning Wehland gezeigt, zu dem 150 Besucher gekommen waren. „Bei dem Konzert war eine super Stimmung. Alle haben getanzt und waren begeistert.“ Einen ähnlichen Erfolg erhofft Meinken sich nun auch vom Konzert mit Cassandra Steen. „Dadurch dass sie derzeit nicht auf Tour ist, ist der Auftritt in Achim wirklich exklusiv.“



Das Konzert beginnt am Sonntag, 15. September, um 19 Uhr im Kasch. Einlass ist um 18 Uhr. Karten gibt es im Internet unter www.kasch-achim.de oder www.reservix.de. Die Tickets kosten im Vorverkauf 38 Euro für einen Sitz- und 30 Euro für einen Stehplatz.