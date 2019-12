Bürgermeister Horst Hofmann (links) und Kämmerer Christian Heinrich arbeiten bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für den Flecken Ottersberg eng zusammen. (FR)

Der Haushalt 2020 für den Flecken Ottersberg könnte noch in diesem Jahr endgültig verabschiedet werden. Die Steilvorlage, die der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Verkehr unter der Leitung von Reiner Sterna (CDU) am Montagabend in sachlicher und harmonischer Zusammenarbeit geliefert hat, muss der Gemeinderat jetzt nur noch vollenden. Am Donnerstag, 19. Dezember, wird sich zeigen, ob das Ratsgremium der Empfehlung des Fachausschusses folgen kann und das von Kämmerer Christian Heinrich vorgelegte Zahlenwerk für 2020 unter Dach und Fach bringen wird.

Insbesondere Reiner Sterna zeigte sich nach rund 90-minütiger Verhandlung erleichtert, hatte er die bevorstehenden Beratungen doch mit einem großen Wunsch verknüpft: „Ziel sollte es sein, dass wir nicht mit einem Minus arbeiten“, erklärte der Ausschussvorsitzende. Zu Beginn der Debatte hatte es tatsächlich noch so ausgesehen, als sollte es mit einem Minus in Höhe von 22 300 Euro in das neue Haushaltsjahr gehen. Dieser Fehlbetrag hatte sich ergeben, nachdem die Anträge aus den Fraktionen von Heinrich in den Haushaltsetat eingepflegt worden waren. Ohne diese wäre das Jahresergebnis mit einem Plus in Höhe von 449 000 Euro ausgefallen. Insgesamt sechs Anträge waren seit der letzten Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Verkehr bei der Verwaltung eingegangen, über die das neunköpfige Gremium am Montag befinden musste.

Auf Antrag der CDU soll demnach das Budget für Straßenunterhaltung um 200 000 Euro auf 400 000 Euro erhöht und damit verdoppelt werden. Zudem soll es künftig eine Auflistung der beschädigten Straßen und Radwege geben und aus den Prioritäten eine Sanierung festgelegt werden. Geld soll derweil auch in den eigenen Nachwuchs investiert werden. So sollen 8500 Euro für einen Ausbildungsplatz zum oder zur Verwaltungsfachangestellten locker gemacht werden. „Wir sollten uns unsere Mitarbeiter selber backen“, stellte Annegret Reysen (SPD) fest und unterstrich so ihre Zustimmung zum CDU-Antrag.

Aktiv zeigten sich aber auch die anderen Fraktionen. In Richtung Verkehrssicherheit ging das Anliegen des neuen Ottersberger Ortsbürgermeisters André Herzog (SPD), der die Anschaffung von zunächst zwei fest installierten Geschwindigkeitstafeln forderte und dafür 2200 Euro zusätzlich in den Haushalt integrieren wollte. „Zur Sicherung unserer Kinder im Straßenverkehr sollen auch in den Folgejahren Gelder eingestellt werden, die es ermöglichen, feste Geschwindigkeitsanzeigen an markanten Punkten wie Schulen und Kindergärten zu installieren“, begründete der Sozialdemokrat. Bei seinen Kollegen fand die Idee großen Anklang, sodass für das neue Haushaltsjahr sogar 5000 Euro veranschlagt sind. Damit könnten vier Tafeln – eine für jede Ortschaft – angeschafft werden.

Tim Weber (Freie Grüne Bürgerliste Ottersberg), Angela Hennings (Bündnis 90/Die Grünen) und Gabriele Könnecke (SPD) hatten sich indes mit drei gemeinsam gestellten Anträgen in die neuen Haushaltsberatungen eingebracht. Das Trio sprach sich ebenfalls für die von der CDU gewollten Steigerung der Ausgaben für die Sanierung von Straßen und Radwegen aus. Künftig 10 000 Euro sollen zudem für einen neu einzuführenden Haushaltsposten für die Bürgerbeteiligung eingeplant werden. Als Projekte, die von diesem Posten finanziert werden könnten, kämen etwa ein Jugendetat oder das Losverfahren in Frage.

Dass der zu Beginn der Ausschusssitzung noch existente Fehlbetrag von 22 300 Euro am Ende der Beratungen in einen Überschuss in Höhe von 17 700 Euro umgewandelt werden konnte, lag derweil an der Halbierung der Kosten für die Einführung eines Klimaschutzpaketes von 50 000 Euro auf 25 000 Euro. „Das Thema ist zentral und berührt viele Lebensbereiche. In der Gemeinde können wir praktische Maßnahmen wie zum Beispiel ökologische und regionale Essen in der Mensa und den Kindergärten sowie das Pflanzen von Blumen und Bäumen ergreifen“, schilderte das Dreigestirn seine Ideen zum Klimaschutzpaket. Die Einführung der elektronischen Akte zur Vereinfachung von Verwaltungsabläufen (52 000 Euro) und des Ganztags in Otterstedt (15 000 Euro) sowie die Schaffung von Wohnraum (345 000 Euro) und Investitionen in den Digitalpakt für die Schulen sind weitere Bestandteile des neuen Haushaltskonzeptes.