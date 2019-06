Lea (links) und Silke Pfeifer bemalen sogenannte Allersteine. Bis nach Bremerhaven hat es eines ihrer Werke mittlerweile schon geschafft. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Wer beim Spazierengehen die Augen offen hält, hat möglicherweise schon den einen oder anderen bemalten Stein entdeckt. Mit bunten Farben, Motiven und Sprüchen ziehen die sogenannten Allersteine seit Kurzem die Blicke auf sich. Alexandra May und Sabrina Rosebrock haben die Aktion mithilfe einer Gruppe auf Facebook ins Rollen gebracht, nachdem der Trend bereits mehrere Regionen in Deutschland erobert hat. So gibt es beispielsweise auch die „Elbstones“ aus Lauenburg und die „Buxstones“ aus Buxtehude – aber auch weltweit machen Menschen mit.

Die beiden Frauen sind auf die Idee gekommen, weil sie die Gruppe „Küstensteine“ auf Facebook gefunden haben. Und sie haben sich gefragt, warum es das nicht auch im Landkreis Verden geben sollte. Es gehe darum, die Menschen in ihrem Alltag „zum Lächeln zu bringen“ und ihnen „eine Freude zu machen“, erklärt die 33-jährige Alexandra May. Der Kreativität sei keine Grenzen gesetzt und es mache „einfach Spaß“, die Steine zu gestalten und auszusetzen. Dreht man einen von ihnen um, so findet man einen Verweis auf Facebook und den Namen der Gruppe.

Dort können die Leute ein Foto ihres Fundes hochladen und den Stein anschließend behalten oder „weiter auf Reise schicken“. Ob im Wald oder in der Fußgängerzone: Für die Platzierung der Steine gibt es keine Vorgaben. Damit besonders für Kinder allerdings keine Gefahrensituation entsteht, sollten sie nicht in die unmittelbare Nähe von Gewässern, Bahngleisen oder Fahrzeugen gelegt werden. Auch von Regalen in Supermärkten rät die 31-jährige Sabrina Rosebrock ab. „Wir möchten nicht, dass dadurch eine Unfallgefahr entstehen kann. Wenn jeder ein bisschen mitdenkt bei seinem Ablageort, wird es sicher ganz wunderbar werden“, empfiehlt das Duo allen Interessierten auf der Facebook-Seite.

Harry Potter oder andere Themen

Alexandra May kennt jemanden, der mit Vorliebe Mottosteine fertigt, etwa alle Steine passend zum Thema Harry Potter gestaltet, oder sie nur mit Waldtieren verziert. „Neulich habe ich einen Stein gefunden und diesen erst ein paar Tage im Auto mitgenommen, bevor ich ihn woanders wieder abgelegt habe“, erzählt Alexandra May. So würden die Steine immer weiter wandern.

Die rasant wachsende Facebook-Gruppe „#AllerSteine“ besteht mittlerweile aus mehr als 1100 Mitgliedern, darunter Silke Pfeifer aus Achim. Vor etwa zwei Wochen hat auch sie „das Fieber gepackt“. Zusammen mit ihrer Tochter Lea geht sie ihrem neuen Hobby nach: „Ursprünglich war es nur für meine Tochter gedacht, aber jetzt male ich selbst auch immer mit.“ Bei der Verzierung „ganz wichtig“: Den Stein nur bemalen, nicht bekleben – um der Umwelt nicht zu schaden. Allerdings könne man sie auch mit Lack glasieren, sodass bei Regen nichts verwischt.

Da die ganze Aktion bisher nur „in Verden ganz groß“ sei, verteilen Mutter und Tochter ihre Steine in Achim. „Gefühlt sind wir die Einzigen, die in dieser Gegend verteilen. Aber das wird noch“, sagt Silke Pfeifer. „Unsere Steine wurden auch schon gefunden. Einer ist jetzt sogar in Bremerhaven“, erzählt Lea Pfeifer. Die Eigenkreationen tauchen in der Gruppe immer wieder auf, so kann man ihren Weg verfolgen: „Wir freuen uns immer, unsere Steine wiederzusehen.“

Lea Pfeifer malt allgemein sehr gerne und beschäftigt sich damit vor allem, wenn das Wetter schlecht ist. Ihre Mutter wünscht sich, „dass sich das auch in Achim ausbreitet“. Aber dies scheint der Fall zu sein, denn als sie der Facebookgruppe beigetreten ist, waren es erst etwa 500 Leute. Die Beiden versuchen, Steine passend zum Ablageort zu gestalten, etwa für den Bahnhof ein Stein, auf dem „Gute Fahrt“ steht.

Wer einen bemalten Stein findet, kann ihn auf der Seite mit dem Hashtag #AllerSteine posten und ihn entweder behalten oder woanders verstecken: „Tragt sie in die Welt hinaus“, bitten die Macherinnen. Auf die Rückseite des Steines möge man den Facebookvermerk „#AllerSteine“ schreiben, „damit jeder uns finden kann und erfährt, was dahinter steckt“.

Aber nicht nur dort werden die gefundenen Steine im Internet stolz anderen präsentiert, auch in den entsprechenden Achimer Gruppen mehren sich die Fotos gefundener Steine – in Verbindung mit einem Hinweis auf den Fundort. „Heute Morgen in Achim, Uphusen, gefunden. Ich werde ihn weiter auf Reisen schicken“, schreibt beispielsweise eine Nutzerin zu ihrem Foto, das einen liafarbenen Stein zeigt, der mit dem Wort „Hoffnung“ beschrieben ist.