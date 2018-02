Im Gewerbegebiet Uesener Feld möchte sich Amazon ansiedeln. Dazu müssen Straßen angepasst werden und zu diesem Vorhaben können sich die Bürger nun äußern. (Christian Walter)

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und im Anschluss der Verwaltungsausschuss in nicht öffentlicher Sitzung haben, wie berichtet, jüngst die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 65 „Verkehrsentwicklung Achim-Ost“ beschlossen, mit dem eine Ansiedlung von Amazon im Gewerbegebiet Uesener Feld möglich ist. Der Straßenausbau sowie eine neue zweite Zufahrt zu dem Areal sind die Basis dafür, dass sich der Online-Gigant mit einem Logistikzentrum in der Stadt niederlässt, laut Verwaltung sind die Verhandlungen darüber noch nicht abgeschlossen.

Der B-Plan Nr. 65 liegt in der Zeit vom 26. Februar bis 27. März im Rathaus Achim, Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung (Zimmer 323) aus – während der Besuchszeiten (montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr, dienstags zusätzlich bis 18 Uhr) aus. Die Stadtverwaltung hat darauf hingewiesen, dass Bürger Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgeben können und, „dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können“. Die vollständigen Planunterlagen stehen demnach ab dem 26. Februar auch auf der Internetseite der Stadt Achim (www.achim.de) als Download bereit.

Der B-Plan umfasst die Verkehrs- und Nebenflächen der Landesstraße 156 (Uesener Feldstraße) ab einer Linie 220 Meter südlich der Kreuzung Im Finigen/Max-Naumann-Straße/Uesener Feldstraße bis zur Auffahrt Achim-Ost zur Bundesautobahn Autobahn 27 (Fahrtrichtung Bremen) sowie teilweise die Verkehrs- und Nebenflächen der Max-Naumann-Straße und der Straße Im Finigen, die Verkehrs- und Nebenflächen der Auffahrten der Anschlussstelle Achim-Ost zur Bundesautobahn A 27 und die Verkehrs- und Nebenflächen der Kreisstraße 23 von der Kreuzung L 156/K 23 bis zum Kreisverkehrsplatz Käthe-Kruse-Straße/Margarete-Steiff-Allee/K 23.

Bürger können Pläne ansehen

Außerdem können Bürger die bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen, einen Biotoptypenplan, einen Maßnahmenplan, zwei Verkehrsuntersuchungen (inklusive Ueser Kreuzung), eine schalltechnische Untersuchung sowie die Straßenausbauplanung einsehen. Zu den umweltbezogenen Informationen gehören Aussagen zu Tieren, Pflanzen und der biologischen Vielfalt, zu Fläche und Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft/Ortsbild, Mensch, Kulturgüter. Der Biotoptypenplan enthält eine zeichnerische Darstellung der bestehenden Nutzungen Wälder, sonstige Gehölzbestände einschließlich Siedlungsgehölze, Gewässer, landwirtschaftliche Flächen, Ruderalflächen, Siedlungsbiotope und Boden sowie der bestehenden Ausgleichsmaßnahmen und Festsetzungen rechtsgültiger Bebauungspläne. Es gibt ferner Informationen zu Lärmemissionen aufgrund des geplanten Straßenausbaus.

Neben der vorgeschriebenen öffentlichen Auslegung bietet die Stadtverwaltung eine öffentliche Bürgerinformationsveranstaltung an, in deren Rahmen die geplante Amazon-Ansiedlung vorgestellt wird. Sie findet am Dienstag, 27. Februar, ab 18 Uhr in der Aula des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums, Bergstraße 26, statt. Neben Vertretern der Stadtverwaltung und der Grundstückseigentümerin EVG werden auch Vertreter von Amazon sowie des Immobilien-Projektentwicklers Garbe Industrial Real Estate GmbH anwesend sein und das Projekt vorstellen. Das Thema Verkehr und die Auswirkungen der geplanten Unternehmensansiedlung werden vom Büro PGT Umwelt und Verkehr GmbH aus Hannover präsentiert. „Es besteht die Möglichkeit, nach den einzelnen Präsentationen jeweils Fragen an die Referenten zu stellen und zu erörtern“, hat die Stadtverwaltung mitgeteilt.