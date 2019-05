Die Band "Brennholzverleih" aus Bremen wird die Aktion "Fest der Demokratie", zu der 600 Schüler aus dem Kreisgebiet erwartet werden, auf dem Rathausplatz in Verden musikalisch begleiten. (Lars Fischer)

Wenn sich an diesem Freitag, 24. Mai, aus Achim und den anderen Kommunen des Landkreises Verden rund 600 Schülerinnen und Schüler in Bewegung setzen, um morgens nach Verden zu fahren, dann muss dort etwas Besonderes sein. So ist es: Anlässlich des 70. Jahrestages des Grundgesetzes veranstaltet das Weser-Aller-Bündnis: Engagiert für Demokratie und Zivilcourage (Wabe) einen Sternenmarsch mit dem Titel „Fest der Demokratie“auf dem Rathausplatz in Verden. Die Schüler erwartet dort neben einer Kundgebung auch ein kleines Kulturprogramm.

Aus Sicht von Wabe bietet der Sternmarsch „die Chance, politische Bildung vom Kopf auf die Straße zu bringen“. Die beteiligten Jugendlichen hätten sich bereits im Vorfeld dieser Veranstaltung in unterschiedlichen Fächern mit dem Grundgesetz auseinandergesetzt und präsentieren in Kurzform einige Ergebnisse. „Zugleich soll daran erinnert werden, dass nach dem Terrorregime der Nationalsozialisten mit dem Grundgesetz die Demokratie der Bundesrepublik Deutschland begann“, erläutert Wabe den Grundgedanken der Aktion.

Für die richtige Stimmung soll die Bremer Band „Brennholzverleih“ sorgen. Sie spielt in der Zeit von 10 bis 12 Uhr. Die achtköpfige Band steht nach eigenen Angaben für „tanzbaren Ska, lockeren Reggae und wütenden Punk-Rock“. Alltägliche Begebenheiten und gesellschaftskritische Themen würden gleichermaßen besungen – mit eigenen Songs und deutschsprachigen Texten gelingt es der Truppe laut Selbstdarstellung, „fast jeden zum Lachen, Nachdenken, manchmal auch zum Mitleiden, aber auf jeden Fall zum Tanzen zu bringen“.

Mit „Bin gleich zurück“ hat die Bremer Band ihr erstes Album vorgelegt und beklagt in Titeln wie „Werbung, Werbung, Werbung“ oder „Der Apparat“ politische Missstände. Sie besingt aber auch die schönen Seiten des Lebens. Das Quartett rund um den Posaunisten wird durch Schlagzeug, Gitarren und Bass ergänzt.

Demokratie bietet laut Wabe die Chance für Aushandlungsprozesse sowie für vielfältiges und faires Zusammenleben. „Sie ist nie ganz ohne Fehler und Kritik, aber letztlich immer besser als autoritäre, rassistische oder nationalistische Regierungsformen“, informiert Wabe die Schülerinnen und Schüler der teilnehmenden Schulen, die „in diesem Sinne eben auch 70 Jahre Demokratie feiern“, wie es in der Einladung heißt.

Das Bündnis, bestehend aus den Landkreisen und Städten Nienburg und Verden, nimmt diesbezüglich bis zum 19. August Förderanträge zum Aktions- und Initiativfonds „Demokratie leben!“ an. Interessierte Vereine, Initiativen, Schulen und sonstige gemeinnützige Organisationen können sich dazu beraten lassen. So könnten Projekte gefördert werden, die folgende Zielsetzungen haben: demokratisches Engagement gegen Neofaschismus, Rechtspopulismus, Rassismus und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Dies soll auf drei Ebenen realisiert werden: Initiativen und Bündnisse für Demokratie und Zivilcourage werden gestärkt, die Institutionen erfahren in Kooperation mit den Verwaltungen in ihrem demokratischen Bildungsauftrag Unterstützung durchs Netzwerk und auch die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen werde gefördert. Weitere Informationen unter www.wabe-info.de.