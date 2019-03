Gaben schon beim Einmarsch in Richtung Altarraum ein besonderes Bild ab: Die in Schwarz mit roten Accessoires gekleideten Mitglieder des Gospelchores Etelsen. (Björn Hake)

Die Macht der Stimmen und virtuose Klänge: Das Gemeinschaftskonzert vom Gospelchor Etelsen und dem Kammermusik-Ensemble „The Chambers“, das aus der „Jungen Philharmonie Köln“ hervorgegangen ist, stieß in der Kirche „Zum guten Hirten“ in Etelsen auf große Begeisterung beim Publikum. Bereits zur Pause bestätigte tosender Beifall dieses. „Kirche – Kunst – Kultur“ – drei große „K“ standen bei dieser Veranstaltung vornean.

Es war bereits ein besonderes Bild, als die in Schwarz mit roten Accessoires gekleideten Mitglieder des Gospelchores singend in Richtung Altarraum marschierten. Mit knapp 50 Teilnehmern traten die Etelser, die vom Bremer Falko Wermuth am E-Piano begleitet und geleitet wurden, auf. Die Gruppe überzeugte – stimmgewaltig und sich im Takt der Musik bewegend sowie klatschend. Mit Riccardo Costa und Norbert Carle (Bassgitarre) sorgten zwei Instrumentalisten für Unterstützung.

Publikum klatscht und singt mit

Mit „Inspired“ eröffneten die Etelser die Veranstaltung. Es ist ein Lied des schwedischen Komponisten Joakim Arenius, der dieses für den Gospelkirchentag 2012 in Dortmund geschrieben hatte. Der Dirigent des Gospelchores animierte immer wieder das Publikum zum Mitklatschen und stellenweise sogar zum Mitsingen. Er stieß dabei zunächst noch auf geringes Interesse, doch im Laufe des Programms steigerte sich die Begeisterung immer weiter.

Im Song „In my Father’s House“ des in Achim wohnenden Jazzmusikers Micha Keding ging es darum, im Haus zu tanzen sowie Frieden und Trost zu finden. Als Sänger trat Horst Skornicka beim Gospel „John the Revelator“, arrangiert von Falko Wermuth, in den Vordergrund. Mit „Let it be“ aus dem Beatles-Repertoire kam es zum ersten gemeinsamen Auftritt von Chor und „Chambers“. Wermuth breitete die Arme in Richtung Zuhörer aus, die bei diesem Hit mitsingen sollten. Viel Applaus gab‘s anschließend für eine großartige Darbietung.

„Das finden wir gut, wenn wir ihn nach Etelsen mitbringen“, erklärten die Ensemble-Verantwortlichen und meinten damit den moldawischen Pan-Flöten-Virtuosen Ion Malcoci. Meisterhaft und mit viel Leichtigkeit beherrscht er dieses Instrument wie kaum ein anderer Solist. Fast schelmisch schaute er ab und an zu den Streichern hinüber, mit denen er eine perfekte Kombination einging.

Überzeugendes Violinen-Solo

Den Totentanz „Danse macabre“ von Saint-Saëns nutzten die Kammermusiker zum Einstimmen. Mal bedächtig, dann schnelle Passagen, zupfende Finger an Violine und Cello – es gab viel Abwechslung in diesem Stück. Aus dem Musical „Anatevka“ spielten „The Chambers“ den „Fidler on the Roof“. Präsentiert wurde ein doppeltes Arrangement. Nur kurz und zu früh gab es nach dem ersten Teil spärlichen Applaus, doch dann wurde mit einem Violinen-Solo von Arsenes Selalmacidis in den zweiten Abschnitt eingestiegen. Schließlich gab es tosenden Beifall für einen überzeugenden Beitrag.

Dirigent Falko Wermuth war begeistert von der Zusammenarbeit seines Gospelchores mit den Kammermusikern, die von Konzertmeister Artjom Kononov geleitet wurden. „Die Chambers haben die kleinen Werke bis hin zu den fetzigen Arrangements grandios umgesetzt“, schwärmte er besonders von den Mitstreitern. Insgesamt gab es sechs gemeinsame Werke, die das weltweit auftretende Ensemble für sich neu arrangiert hatte.

Bei „Good Day“ von Micha Keding und „Man in the Mirror“, dem Klassiker von Michael Jackson aus dem Jahr 1988, trat Pia Buschmann als Solo-Sängerin in den Mittelpunkt des Gospelchores. Unter anderem zählten auch die „Bohemian Rhapsody“ von Fredy Mercury 1975 geschrieben, und „Joyful“ als die Hymne der Freude an diesem Abend zum abwechslungsreichen Repertoire des bestens inspirierten Gospelchors. „Cockney Song“ und die „Rumänische Rapsodi“ steuerten die Kammermusiker bei. Um Zugaben kamen Chor und Kammermusik-Ensemble nicht herum, denn das begeisterte Publikum wollte unbedingt mehr hören und bekam dieses auch.