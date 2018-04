Seit Januar dieses Jahres ist Margret Marth die neue Vorsitzende des Oytener Liederkranzes. (Björn Hake)

Oyten. Stressabbau und Pflege der Gemeinschaft: Die Motivation der Menschen, einem Chor beizutreten, mag unterschiedlich sein. Sie alle eint jedoch die Freude an der Musik, die es nach Einschätzung von Margret Marth frühzeitig zu wecken gilt. Erst im Januar dieses Jahres hatte die Mitarbeiterin der Bremer Universitäts-bibliothek den Vorsitz des Oytener Liederkranzes von Stefanie Habermann übernommen, die aus persönlichen Gründen nicht für eine Wiederwahl bereitstand. „Wir sind gut aufgestellt“, zeigte sich die frisch gebackene Vorsitzende zufrieden; große Neuerungen seien nicht geplant. Hauptaufgabe sei, so sehe sie es auch für die Zukunft, das Werben um neue Mitstreiter. Darüber hinaus müsse das Vereinsleben attraktiv gehalten werden, um eine sinnvolle Freizeitgestaltung des fast 150 Frauen, Männer und Kinder zählenden Zusammenschlusses auf Dauer zu gewährleisten.

„Auf unserer Wiese gehet was“, eröffneten die Jüngsten, unterstützt von ihren Müttern, den Liederreigen, der am Sonnabendnachmittag bei herrlichem Sonnenschein zahlreiche Gäste in den Saal des Oytener Rathauses gelockt hatte. Anmutig ahmten die „Chorwürmchen“ die Beinbewegungen der Störche nach und klapperten zu ihrem Gesang mit kleinen Hölzchen. Auch die zweieinhalbjährige Lucy Knöfel hatte sich auf ihren ersten Auftritt gefreut. „Als es dann ernst wurde, hat sie vor lauter Aufregung keinen Ton herausgebracht“, berichtete Mutter Juana vom Debüt ihrer Tochter, das sich beide etwas anders vorgestellt hatten. Trotzdem gehe es natürlich weiter, einmal wöchentlich – immer am Donnerstag – werde geübt.

Klangen die Stimmen der Drei- bis Sechsjährigen noch recht zart und nicht so durchdringend, füllte gleich im Anschluss an deren Auftritt der mitgliedsstarke gemischte Chor den Saal mit frühlingshaften Klängen. Mit „Grüß Gott, du schöner Maien“, einer Weise aus dem 16. Jahrhundert und dem kaum jüngeren Volkslied „Brüderchen, komm tanz‘ mit mir“, weckten die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung des Vegesackers Hans-Werner Kniese Lust auf Blütenpracht und saftiges Grün. Gleich im Anschluss daran lud der Männerchor zur „Waldandacht“ ein, gefolgt von dem plattdeutschen Stück „De Heiloh“.

Als besonderes Highlight lässt sich der Auftritt des im Jahre 2000 gegründeten Schulschiff Deutschland-Chores mit Sitz in Bremen-Vegesack bezeichnen. Die maritim gewandeten Männer begeisterten mit Seemanns-Weisen wie „Unser Kurs geht nach Norden“ und „Ahoi mein Schatz“. Ihr Übungsraum auf dem Segler sei der schönste, den man sich wünschen könne, erklärte Bertram Kittel, der den Vorsitz über 25 Sänger und einen Akkordeonspieler innehat. „Trotzdem sind auch wir dringend auf Nachwuchs angewiesen, denn der Altersdurchschnitt der Sänger liegt bei 71 Jahren“. Um die Attraktivität des Chores nach außen zu tragen, berichtete Kittel von zahlreichen gemeinsamen Reisen. So sei man bereits in England aufgetreten, bei der Baltic Sail in Danzig, in Norwegen, auf Rügen und Usedom. Ihre Themen seien Wind und Wellen, Heimweh, Abenteuer und das weite Meer, schwärmte er. „Das sind Themen, die alt sind und doch immer zeitgemäß bleiben werden."

In der zeitgemäßen Pflege des Internet-Auftrittes sieht auch Margret Marth eine Chance, die Aufmerksamkeit potenzieller neuer Mitglieder für den Oytener Liederkranz zu wecken. „Jede einzelne Gruppe berichtet dort über geplante Aktivitäten und bietet damit auch Anreize, eventuell zu uns zu stoßen“. Auch, wenn die Chorgemeinschaft insgesamt noch gut dastehe, teile sie das Los vieler Vereine, die unter dem Mangel an Nachwuchs zu leiden hätten. „Unser Jugendchor pausiert deshalb zurzeit, wir hoffen sehr auf einen Neubeginn", sagt Marth.