Großräumig abgesperrt hatten die Einsatzkräfte am Mittwochvormittag den Eingangsbereich der IGS Oyten, um eine Gefährdung für Schüler, Lehrkräfte und Co. auszuschließen. (Christian Butt)

Oyten. Nachdem am Mittwoch ein Großaufgebot von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Oyten, des Rettungsdienstes, der Polizei sowie des Gefahrgutzuges aus Achim aufgrund eines üblen Geruchs in der Mensa der IGS Oyten zur Schule angerückt war (wir berichteten), stehen nun die Ergebnisse der Untersuchungen der gefundenen und für den Geruch ursächlichen Substanz fest. Diese bestätigen einen anfänglich geäußerten Verdacht, einen anderen jedoch nicht.

Wie die Fachleute bereits vermutet hatten, handelte es sich bei der Substanz, die im Mensa-Eingangsbereich an Fußmatten gefunden wurde, in der Tat um Buttersäure. War die Polizei aber zunächst noch davon ausgegangen, dass sich diese dort entwickelt hatte und nicht mutwillig verteilt worden war, sieht die Lage diesbezüglich nun anders aus. "Mit dem nun vorliegenden Gutachten muss davon ausgegangen werden, dass ein bislang Unbekannter die Buttersäure im Eingangsbereich der Aula verbreitet hat", hat die Polizei mitgeteilt.

Bürgermeister Manfred Cordes weist daraufhin, dass es sich bei derartigen Taten nicht um Kavaliersdelikte handelt. Die Gemeinde Oyten hat daher Strafanzeige bei der Polizei erstattet. Die Buttersäure hatte am Dienstag in der IGS nicht nur für unangenehmen Geruch gesorgt, sondern führte bei einzelnen Schülern auch zu Übelkeit. Gravierende gesundheitliche Probleme waren laut Polizei zwar nicht zu befürchten, zwei Kinder haben sich jedoch in ärztliche Behandlung begeben. "Zur Übelkeit kam bei einigen Kindern wohl die Aufregung bei Anblick des Aufgebots an Feuerwehr hinzu, was ebenfalls zum Unwohlsein beigetragen haben dürfte", heißt es.

Während des mehrstündigen Einsatzes war das Schulgebäude zu Teilen evakuiert worden. Da die Mensa nicht genutzt werden konnte, wurden die Schüler nach dem dritten Unterrichtsblock nach Hause geschickt. Aufgrund der Reinigungsarbeiten und der dafür verwendeten Mittel, die noch wirken mussten, blieb die Mensa auch am Donnerstag und Freitag noch geschlossen. Laut Schulleiter Reinhard Ries soll in der kommenden Woche wieder alles normal laufen.

"Ich habe als Schulleiter schon einiges erlebt, aber das war auch für mich neu", erzählt Ries und beschreibt den Geruch, der bereits erstmals am Dienstag in der Mensa festgestellt worden war, als "extrem unangenehm". Aktuell versuche die Schule den Zeitraum einzugrenzen, wann die Buttersäure in der Mensa angebracht wurde, um so eventuell Rückschlüsse auf den oder die Verursacher gewinnen zu können, bei denen es sich laut Ries nicht zwingend um Schüler, egal ob aktuelle oder ehemalige, handeln müsse.

Wie schnell eine als Streich geplante Aktion in einer Schule aus dem Ruder laufen kann, hatte sich erst vor etwas mehr als einem halben Jahr nicht weit entfernt an der KGS Kirchweyhe gezeigt. 65 Jugendliche waren dort durch Pfefferspray verletzt worden, das ein 14- und ein 15-jähriger Schüler in den Fluren sowie im Eingangsbereich bedenkenlos versprüht hatten. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren daraufhin mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die verantwortlichen Schüler zeigten sich kurz nach dem Vorfall geständig und entschuldigten sich. Dennoch gab es Regressforderungen.

Eventuell müssen auch der oder die Verursacher des Buttersäure-Einsatzes an der IGS Oyten mit solchen Konsequenzen rechnen. Wie die Polizei mitteilt, gilt es nach der Täterermittlung zu prüfen, ob der oder die bislang Unbekannten für die Kosten des Einsatzes und der Reinigung durch eine Spezialfirma aufkommen müssten – und diese liegen immerhin im fünfstelligen Bereich.



Zeugenhinweise zu den Vorkommnissen nehmen die Schulleitung der IGS, die Gemeinde Oyten sowie die Polizeistation Oyten entgegen.