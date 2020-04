Die Uesener Feldstraße (L 156) wird bereits an diesem Wochenende, 25./26. April, halbseitig gesperrt – von etwa 7 Uhr am Sonnabendmorgen bis voraussichtlich 18 Uhr am Sonntagabend. Diese Teilsperrung hat nur bedingt mit dem unmittelbar bevorstehenden Straßenausbau zu tun, der wegen der und für die Amazonansiedlung notwendig ist. Vielmehr handelt es sich um Baugrunderkundungsarbeiten der Landesstraßenbaubehörde an der Bahnbrücke sowie an der A-27-Anschlussstelle Achim-Ost. „Die Erkundungsarbeiten sind für die anstehenden Planungsleistungen für Ersatzneubauten notwendig“, heißt es von der Behörde. Der Verkehr werde mittels einer Baustellenampel geregelt.

Keine Sperrung oder Teilsperrung ist zunächst notwendig, wenn am 4. oder 5. Mai die Arbeiten für den Straßenausbau beginnen, die die L 156, die K 23 sowie den Kreisverkehr, die Autobahnanschlussstelle Achim-Ost und die Max-Naumann-Straße umfassen. Über diese anstehenden Arbeiten haben am Freitag vor Ort mit Stefan Schuster, Nina Gerlach (beide Verkehrsplanung) sowie Stefanie Schleef von der Wirtschaftsförderung die Vertreter der Stadt Achim informiert, die sich als „Team der Straßensanierung“ bezeichnen.

Während also auf der anderen Seite der Max-Naumann-Straße die Baumaschinen auf dem Uesener Feld weiter Vollgas gaben, um das Logistikzentrum für Amazon zu errichten, erklärte das städtische Trio, dass der Straßenausbau in insgesamt neun Bauabschnitten vollzogen werden soll. Die Fläche auf der sie das taten, wurde bereits von den ausführenden Baufirmen F. Winkler und Matthäi bezogen, die den Auftrag der halbstädtischen Vermarktungsgesellschaft EVG als Arbeitsgemeinschaft umsetzen. „Worüber wir uns sehr freuen, da wir bereits beim erfolgten Teilausbau der Uesener Feldstraße allerbeste Erfahrungen mit diesen beiden Unternehmen machen konnten“, erklärte Stefan Schuster.

Schuster: Belastungen „so gering wie möglich halten“

Er sagte auch, dass nun bis Ende 2021, wenn der Straßenausbau komplett abgeschlossen sein soll, mit (Teil-) Sperrungen und Verkehrsbehinderungen zu rechnen sei. „Es kann heftig werden, aber wir wollen alles dafür tun, die Belastungen und Behinderungen so gering wie möglich zu halten“, betonte Schuster. Stefanie Schleef sagte, dass alle in Uesen ansässigen Firmen stets erreichbar bleiben und auch gesondert über die Abläufe informiert werden.

Zunächst soll die zweite Zufahrt zum Uesener Feld hergestellt werden, auf die der Internetriese Amazon gedrängt hatte und die er zur Bedingung einer Ansiedlung gemacht hatte. So können die Lkw direkt von der A 27 aufs spätere Amazon-Gelände fahren. Dazu müssen sie allerdings einen Höhenunterschied von rund fünf Metern überwinden, der derzeit wie eine Klippe über das Baufeld ragt, später aber durch eine lange Rampe ausgeglichen werden soll. Für diese Arbeiten wird die L 156 ab 4. oder 5. Mai im Kreuzungsbereich L156/Abfahrt Achim-Ost in Fahrtrichtung Hannover verengt, aber nicht gesperrt.

Das passiert dann ab Mitte Mai für etwa zwei Wochen am Kreisverkehr an der K 23 bei McDonalds und Co.. Die K 23 selbst bleibt vom Kreisel in Richtung Kreuzung an der Autobahnzufahrt in Richtung Bremen voll gesperrt, weil auch sie eine neue Asphaltschicht bekommt. „Die Arbeiten in diesem Bauabschnitt sind voraussichtlich mit Beginn der Sommerferien abgeschlossen“, sagte Nina Gerlach. Ab diesem Zeitpunkt verlagert sich dann die Baustelle wieder auf die L 156 in den Abschnitt zwischen Max-Naumann-Straße und Autobahnabfahrt Achim-Ost in Richtung Hannover.



Regelmäßig aktuelle Informationen zu den Bauarbeiten gibt es unter www.achim.de. Außerdem ist eine Hotline unter der Rufnummer 0 42 02 / 9 16 05 80 geschaltet und Fragen können per E-Mail an UesenerFeld@stadt.achim.de geschickt werden.