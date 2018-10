Auch beim Ausbau des Steinwegs in Bierden wurden die Bürger zur Kasse gebeten. (Björn Hake)

Achim. Die Neufassung der Achimer Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) ist seit gut zwei Wochen beschlossene Sache. Ende September hatte der Achimer Rat mehrheitlich für die angepasste Satzung und damit auch – anders als die FDP es sich gewünscht hatte – für einen Fortbestand der jetzigen Form der Beteiligung durch die Bürger gestimmt. Vom Tisch ist das Thema aber damit noch nicht. Im Gegenteil: Die CDU beantragt nun eine weitere Prüfung durch die Stadtverwaltung.

Konkret geht es dabei um die Einführung wiederkehrender Beiträge für die Ortschaften Bollen und Embsen. Dieses System sieht, wie berichtet, vor, dass alle Anlieger eines dann noch näher zu bestimmenden Abrechnungsgebiets jährlich zur Kasse gebeten werden für Straßenausbauten, die in dem Gebiet – aber nicht zwangsläufig vor der Haustür eines Zahlenden – vollzogen werden.

Die Verwaltung hatte in der Neufassung der Straßenausbaubeitragssatzung extra die Möglichkeit der Schaffung eines solchen Zahlungssystems für kleinere Ortschaften offengelassen. Konkreter eingegrenzt wurden diese allerdings noch nicht. Doch genau das fordert die CDU-Fraktion nun. „Wir bitten um eine detaillierte Vorstellung dieser Möglichkeiten in den Ausschüssen der Ortschaften Embsen und Bollen – möglichst mit Zahlen und Kosten“, schreibt die Vorsitzende Isabell Gottschewsky in ihrem Antrag.

Aus Sicht der CDU haben insbesondere die kleinen, landwirtschaftlich geprägten Ortschaften Schwierigkeiten mit der allgemeinen Straßenausbaubeitragssatzung. Hier befinden sich häufig große Grundstücke mit nur wenigen Anliegern. Das bedeutet, dass sich die Kosten für Sanierungen nur auf wenige Anwohner verteilen. Ziel solle es daher sein, in den entsprechenden Ortsausschüssen die Anwohner umfassend über die Möglichkeiten der wiederkehrenden Beiträge zu informieren. Darüber hinaus solle die Verwaltung nach den Wünschen der CDU auch prüfen, für welche anderen Ortsteile möglicherweise eine solche Regelung auch noch in Frage kommt. Als Beispiel nennt Gottschewsky in ihrem Antrag etwa Badenermoor und Borstel, schließt aber auch andere Gebiete mit wenigen landwirtschaftlichen Anliegern nicht aus.

Ziel der Fraktion ist es, noch in diesem Jahr entsprechende Sitzungen in den Ortsausschüssen Bollen und Embsen zu terminieren und dort das Thema auf die Tagesordnung zu bringen. Diesen Plänen könnte jedoch allein schon die allgemeine Geschäftsordnung des Rates der Stadt Achim einen Strich durch die Rechnung machen. Nach Angaben der Stadtverwaltung fallen die Themen Straßenunterhaltung und Beitragsrecht nämlich nicht in die Zuständigkeit der Ortsausschüsse, sondern des Ausschusses für Bauunterhaltung beziehungsweise des Ausschusses für Organisation, Finanzen und Personal.

Vor diesem Hintergrund muss das Thema zunächst im Ausschuss für Bauunterhaltung vorberaten werden. Dieser kommt jedoch erst Ende November zu seiner nächsten Sitzung zusammen. „Sollte es dann gegebenenfalls in der weiteren Diskussion zu einer konkreten Prüfung der Einführung von wiederkehrenden Beiträgen für einzelne Ortsteile kommen, könnte die Beratung im ersten Quartal 2019 in einer gemeinsamen Sitzung der beiden Fachausschüsse mit den potenziell betroffenen Ortsausschüssen erfolgen“, schlägt die Verwaltung vor.