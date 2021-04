Die Grüne Straße ist ein Verkehrsknotenpunkt im Flecken Ottersberg und dadurch eine viel befahrene Straße. (Björn Hake)

Ottersberg. Wie geht es weiter mit den Straßenausbaubeiträgen im Flecken Ottersberg? Soll die seit 2008 von der Kommune nicht mehr angewandte Satzung ganz abgeschafft oder nur verändert werden? Der Beantwortung dieser Fragen haben sich die Mitglieder des Ottersberger Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Verkehr in ihrer jüngsten Sitzung am Mittwochabend per Videokonferenz genähert. Auf Antrag von Ausschussmitglied Petra Ruers (SPD-Ruers-Gruppe) entschied sich das Gremium am Ende der kontrovers geführten Beratungen einstimmig dafür, die Verwaltung zunächst mit der Erstellung eines Straßenkatasters für den Flecken Ottersberg zu beauftragen, um Bedarfe für etwaige Straßensanierungen zu erkennen und die daraus zu erwartenden Kosten besser einschätzen zu können.

Die SPD-Ruers-Gruppe hatte sich derweil schon im Vorfeld der Sitzung klar positioniert. „Wir wollen das Straßenkataster, um zu sehen, welche Maßnahmen erforderlich sind, welche Kosten auf uns zukommen und wie diese getragen werden sollen“, erklärte Annegret Reysen. Die Gegenfinanzierung dieser Maßnahmen müsse auf jeden Fall gesichert sein. Petra Ruers merkte zudem an, dass die Erstellung des Katasters ohne jeglichen Zeitdruck erfolgen sollte. Zumal mit Rainer Hinrichs ein echter Experte auf diesem Gebiet das Ottersberger Bauamt ab dem 1. Juli verstärke.

Gemeinde-Kämmerer Christian Heinrich hatte in seinem schon vor der Sitzung erstellten Diskussionspapier als Alternative zur teilweisen Finanzierung durch die Anlieger in Form eines Straßenausbaubeitrages allgemeine Deckungsmittel wie Steuereinnahmen ins Spiel gebracht. „Die Höhe des Finanzbedarfes und somit auch des zukünftigen Hebesatzes richtet sich nach den notwendigen Straßenausbaumaßnahmen, womit eine Untersuchung sämtlicher Gemeindestraßen erforderlich wird. Im Anschluss sind die Kosten zu ermitteln und der Umsetzungszeitpunkt nach möglichst objektiven Kriterien festzulegen“, stellte Heinrich fest. Die bestehende Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen müsse jedoch unverändert beibehalten werden, da es sich hierbei eindeutig um erstmalige Herrichtungen handele.

Kurzfristiger CDU-Antrag

Die Diskussionen um die mögliche Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung erhielten durch einen kurzfristig eingereichten Antrag der CDU-Fraktion eine zusätzliche Dynamik. „Die Eigentümer betroffener Grundstücke sollen im Fall einer Straßenbaumaßnahme künftig mit einer Kostenpauschale pro Wohneinheit in noch zu beratender Höhe an der Straßenbaumaßnahme beteiligt werden“, erklärte Antragsteller Norman Behrens. Die verbleibenden Kosten sollten durch Steuermittel gedeckt werden. „Die dadurch erhöhten Steuerausgaben sollen über die Anhebung der Grundsteuer in noch zu beratender Höhe ausgeglichen werden“, ergänzte der CDU-Politiker.

Zusätzlich, so Behrens weiter, soll durch die Verwaltung eine „Standard-Straße“ in Beschaffenheit und Umfang definiert werden. Zusatzkosten für Sonderwünsche der Anlieger zum Beispiel beim Fahrbahnbelag oder Ausbauumfang können somit eindeutig ermittelt und zu 100 Prozent auf die Anlieger umgelegt werden. Dies hält Kämmerer Christian Heinrich allerdings für nicht realisierbar. Er verwies darauf, dass es schlicht keine Standard-Straße gäbe und äußerte auch rechtliche Bedenken. Bürgermeister Tim Willy Weber bedauerte zwar, dass bei der Sitzung am Mittwochabend nicht über die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung befunden worden sei, sagte aber: „Mit dem Beschluss, ein Kataster zu erstellen bin ich einverstanden. Die Verwaltung hat bereits mit vorbereitenden Aufgaben begonnen. Wir hoffen, das Kataster bis Anfang 2022 mit einer Schätzung der Kosten vorlegen zu können.“