Rund 600 Teilnehmer erwarten die Organisatoren wieder beim I-Run. (Björn Hake)

Die Anwohner schmücken die Gärten, die Straßen, stellen Streckenposten und richten Trinkstellen für die Läufer ein. Keine Frage: Der Achimer I-Run, der Straßenlauf für behinderte und nicht behinderte Menschen, ist in erster Linie eine sportliche Veranstaltung. Er ist aber auch ein Netzwerk, weil er die Teilnehmer, Begleiter, Zuschauer, Organisatoren, Helfer und Anwohner miteinander verbindet. Und so erwarten das Organisationsteam um Ingrid Heger und Heiko Bergmann (beide TSV Achim), Herbert Eckhoff (TSV Uesen) sowie Rainer Siemt (TV Baden) für diesen Sonntag, 5. Mai, im Gewerbepark Uesen wieder an die 600 Teilnehmer. 250 Online-Anmeldungen liegen bereits vor – „sogar eine aus Wolfsburg“, sagte Heiko Bergmann am Montag.

Anmeldungen am Sonntag noch möglich

Für den Straßenlauf wird der Gewerbepark abgesperrt, die Läufer auf dem 2,5 Kilometer langen Rundkurs sollen eben nicht gefährdet werden. Die Laufstrecke ist DLV-vermessen und somit „bestenlistenfähig“. Zu den zahlreichen Helfern, die den Inklusionslauf möglich machen, gehören die Cheertastics, das Tri-Team Schwarme und die Badener Volleyballer. Ab 9.45 Uhr bekommen am Veranstaltungstag alle Läufer ihre Unterlagen. Nachmeldungen, die drei Euro kosten, vor Ort sind bis 45 Minuten vor dem jeweiligen Start im Start-/Zielbereich (Lifepark GmbH, Herbert-Ludwig-Straße 2) möglich. Mitlaufen kann jeder, der möchte: Kinder, Jugendliche, Menschen mit Beeinträchtigung, Erwachsene, Senioren, Profis und Amateure.

Medaillen gibt es für alle Teilnehmer, die erfolgreichsten Läufer und Gruppen schließlich werden auf der Showbühne ausgezeichnet. Die Sambatruppe Samba Sia sorgt wie die Cheertastics für Stimmung und auch für die Moderation ist ein Duo zuständig: Bürgermeister Rainer Ditzfeld und sein Vorgänger Uwe Kellner. Die Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth übernimmt die Schirmherrschaft, der Achimer Finn-Niklas Gerken ist Botschafter des I-Runs. Finanziell unterstützt wird der Volkslauf in erste Linie von der Aktion Mensch, die mit diversen Aktionen zum Protesttag für Menschen mit Behinderung aktiv wird. „Aber auch regionale Unternehmen tragen mit ihrer Spende zum Gelingen des I-Runs bei“, heißt es von der Stiftung Waldheim, deren Begegnungs- und Beratungsstelle als Veranstalter aufgeführt ist.

Erster Startschuss um 11 Uhr

Um 11 Uhr startet der Fünf-Kilometer-Lauf, die Teilnahme kostet fünf (ermäßigt drei) Euro pro Person, um 11.40 Uhr wird der Ein-Kilometer-Bambinilauf für Kinder bis acht Jahren angeschossen. Die Teilnahme daran ist ebenso kostenfrei wie die am Schülerlauf über 2,5 Kilometer, der um 11.45 Uhr beginnt und Neun- bis 15-Jährigen offensteht. Gleich vier Runden müssen die Läufer beim Zehn-Kilometer-Lauf absolvieren, der um 12.15 Uhr beginnt. Die Teilnahme kostet sieben (ermäßigt fünf) Euro. Dieser Lauf ist wie der Fünf-Kilometer-Lauf bestenlistenfähig.

Nicht um Schnelligkeit, sondern um die richtige Prognose geht es beim Zwei-mal-2,5 Kilometer-Staffellauf, der um 13.45 Uhr beginnt. Die Teilnahme kostet pro Staffel zwölf (ermäßigt acht) Euro. Eine Staffel besteht aus jeweils vier Teilnehmern, von denen je zwei gemeinsam eine Runde laufen. Nach dieser wechseln die Teilnehmerpaare – das Team gewinnt, das die benötigte Gesamtzeit bereits bei seiner Anmeldung am besten geschätzt hat. Den Abschluss bildet ein Nordic-Walking-Lauf über fünf Kilometer, die Teilnahme kostet fünf (ermäßigt drei) Euro.



Der Veranstaltungsort wird großräumig abgesperrt, Parkmöglichkeiten sind auf den Zufahrtsstraßen ausgeschildert. Möglichkeiten zum Umziehen stehen für die Teilnehmer zur Verfügung, Duschen nicht. Anmeldungen sind unter www.i-run-achim.de bis Mittwoch, 1. Mai, 23.59 Uhr, möglich – danach nur noch am Sonntag vor Ort.