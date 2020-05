Ulrich Budler hat dieses Mal zusammen mit einem Freund aus dem Heimatverein ein neues Buch veröffentlicht. (Björn Hake)

Ulrich Budler ist es gewohnt, sich für die Recherche für seine Bücher stundenlang mit Archivtexten zu beschäftigen und in alten Aufzeichnungen nach den für ihn relevanten Informationen zu graben. Der Achimer ist Mitglied im Heimatverein und allein im vergangenen Jahr hat er zwei historische Bücher herausgebracht. In dem einen beschäftigte er sich mit dem Gut Clüverswerder, im anderen mit der Wassermühle in Embsen. Alte Gebäude haben es Budler einfach angetan. Die Arbeit für seine jüngste Veröffentlichung war dann aber doch noch einmal etwas ganz anderes. Dazu hat sich Budler nämlich mit Klaus Ulrich zusammengetan. Ulrich ist ebenfalls Mitglied im Heimatverein und mindestens genauso „häuserverrückt“ wie Budler.

Gemeinsam haben sie nun eine Achimer Häuserliste bis ins Jahr 1946 zusammengetragen und veröffentlicht. „'Wir haben alles zusammengesucht, was wir finden konnten und es sind etwa 800 Häuser zusammengekommen“, berichtet Budler. Von allen haben die beiden Autoren die unterschiedlichen Eigentümer seit der Errichtung, die damalige und neue Hausnummer und – falls vorhanden – auch ein entsprechendes Foto zusammengetragen. „Bei rund 200 Häusern konnten wir noch Bildmaterial finden“, sagt Budler.

Viele der Informationen, die die beiden für ihre Auflistung brauchten, hatte Ulrich bereits bei sich zu Hause gesammelt. „Er trägt schon seit vielen Jahren, ja sogar Jahrzehnten, alles zusammen, was er über alte Achimer Häuser finden kann“, erklärt Budler. So hatten sie bereits eine gute Basis für ihr Buch. „Wir haben uns allerdings auf die Zeit bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges beschränkt, da danach ja der große Wiederaufbau begann und die neueren Bauten für uns nicht so interessant waren.“

Doch trotz dieser Beschränkung sind natürlich einige Häuser zusammengekommen und manche von ihnen haben eine durchaus abwechslungsreiche Geschichte hinter sich „Das Haus an der Großen Kirchenstraße 10 beispielsweise wurde damals von einem Bierbrauer gebaut“, berichtet Budler. Zwischenzeitlich beheimatete es eine Versicherung und mittlerweile eine Arztpraxis. Das Haus an der Obernstraße 24 hingegen, in dem sich heute das Modegeschäft Enterprise befindet, wurde 1852 von einem Sattler errichtet. 1911 erfolgte dann ein Neubau und seitdem wird das Haus als Geschäftshaus genutzt.

Drei Jahre Arbeit für das Nachschlagewerk

Rund drei Jahre haben Budler und Ulrich gebraucht, bis sie ihre Häuserliste zusammen hatten. „Das Buch soll ein Nachschlagewerk sein für alle, die genauso verrückt sind wie wir und sich für die Geschichte der Häuser interessieren“, sagt Budler. Für ihn sei es einfach wichtig, dass das Wissen über die Gebäude und ihre Geschichte nicht verloren geht. „Es gibt schon jetzt so viele alte Häuser, die mittlerweile verschwunden sind und an die sich keiner mehr erinnert.“

Daher war für Ulrich Budler auch schnell klar, dass die bereits vorhandenen Sammlungen von Klaus Ulrich nicht einfach so verschwinden darf. Und so haben die beiden kurzerhand beschlossen, sie selbst zu veröffentlichen. „Die Hauptarbeit hatte natürlich Klaus Ulrich, weil er die ganzen Daten über Jahre zusammengetragen hat. Aber er hat generell ein großes Wissen, wenn es um die Geschichte der Stadt Achim geht“, sagt Budler, dessen Aufgabe es war, die Informationen für die Häuserliste in Form zu bringen.

Ganz verzichtet hat Ulrich Budler während dieser Arbeit aber dennoch nicht auf die Recherche in Archiven und alten Dokumenten. Er arbeitet nämlich parallel auch schon wieder an seinem nächsten Buch. Darin soll es um das Rittergut in Borstel gehen. Budler bleibt seiner Begeisterung für alte Gebäude und ihre Geschichten also weiterhin treu.

Das Buch „Achimer Häuserliste“ von Ulrich Budler und Klaus Ulrich ist ab sofort für zwölf Euro beim Achimer Bücherwurm, Herbergstraße 12, erhältlich.