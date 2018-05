Johann Ditzfeld bei seiner letzten Sprechstunde als Schiedsmann: In den 15 Jahren seiner Tätigkeit hat er mit seiner gelassenen Art bei vielen Nachbarschaftsstreitigkeiten für Einigung gesorgt. (Sebi Berens)

Achim. Die ungeraden Monate gehörten bislang immer Johann Ditzfeld. Dann saß der Schiedsmann regelmäßig dienstags für zwei Stunden für seine Sprechstunde im Achimer Rathaus, immer bereit, Streit zu schlichten und Unstimmigkeiten zu lösen. Doch diese Zeiten sind nun vorbei. Denn zur Mitte dieses Monats läuft die Amtszeit von Johann Ditzfeld aus und es wird keine weitere für den 82-Jährigen folgen. "Ich habe das Ganze jetzt 15 Jahre gemacht und in meinem Alter ist dann auch mal Schluss", erklärt er seine Beweggründe für die Entscheidung. So ganz leicht ist ihm diese aber nicht gefallen, auch das gibt er zu.

Seine letzte Sprechstunde nutzt er daher auch ein bisschen, um die vergangene Zeit noch einmal Revue passieren zu lassen. "Mir hat diese Arbeit immer großen Spaß gemacht. Und das, obwohl ich manchmal auch viel darüber geschimpft habe", sagt er und lacht. "Es ist ein komisches Gefühl, dass ich nun zum letzten Mal hier als Schiedsmann sitze." Dabei wollte Johann Ditzfeld ursprünglich gar nicht so viel Zeit für seine Tätigkeit investieren. "Als ich damals angefangen habe, wurde ein stellvertretender Schiedsmann gesucht", erinnert sich der 82-Jährige. Er habe sich vorher erkundigt und erfahren, dass dieser so gut wie nie zum Einsatz kommen würde, also ließ er sich überreden, das Amt anzunehmen.

"Nach nur einem Jahr hörte dann aber der Kollege auf und plötzlich war ich nicht mehr Stellvertreter, sondern Haupt-Schiedsmann." Um die Arbeit ein bisschen aufzuteilen regte Ditzfeld dann an, einen Schiedsmann für den Bezirk Achim-West und eine, nämlich ihn, für den Bezirk Achim-Ost einzusetzen. Und so wird es nun seitdem gemacht. Über zu wenig Arbeit konnte sich Ditzfeld nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren aber trotzdem nicht beschweren. "In den letzten zehn Jahren habe ich etwa 123 Fälle betreut", sagt er. Im Schnitt seien es immer zwischen acht und 15 pro Jahr. Der überwiegende Teil davon seien Nachbarschaftsstreitigkeiten.

"Bei 85 Prozent der Streitigkeiten ging es um Sträucher oder Bäume an den Grundstücksgrenzen", sagt der gelernte Landwirt. Bei anderen Fällen sei ein Springbrunnen im Garten oder auch ein Windspiel Grund für die Auseinandersetzungen gewesen. "In der Regel gehen diesen Unstimmigkeiten aber meist schon viele andere voraus. Das ist dann nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt", weiß Ditzfeld aus Erfahrung. So ruhig wie an diesem Nachmittag bei seiner letzen Sprechstunde war es daher in dem Büro in der ersten Etage des Rathauses nicht immer. "Hier ging es schon manchmal hoch her", berichtet Ditzfeld. Dass er in solchen Situationen immer der ruhende Pol war, glaubt man ihm aufs Wort, wenn man ihn in seiner entspannten Art von seinen Erlebnissen erzählen hört. "Diese Gelassenheit hatte ich schon immer irgendwie im Blut", sagt er.

Gute Erfolgsquote

Dementsprechend positiv sieht daher auch seine Quote der vergangenen Jahre aus. In 80 Prozent der Fälle habe er eine Einigung erreichen können. Sein Erfolgsrezept: "Die Leute müssen einfach mal wieder miteinander reden, dann ist vieles leichter." In all den Jahren habe aber nicht nur er etwas für die Menschen getan, sondern selbst auch viel gelernt. "Auch im privaten Bereich versuche ich seitdem immer schlichtend einzugreifen. Ich weiß schließlich, dass man nicht immer seine Meinung durchsetzen kann."

Und auch mit Abschieden aus dem Rathaus kennt Johann Ditzfeld sich schon aus. Vor rund zwei Jahren trat er nach 48 Jahren als Mitglied des Stadtrates zurück. Ebenso wie damals gibt er auch jetzt schweren Herzens sein Amt ab. "So ein Abschied ist natürlich immer schwer", sagt er. Ditzfelds Nachfolger soll in der kommenden Sitzung des Rates am Mittwoch, 17. Mai, gewählt werden. Vorgeschlagen wurde Bernd Anders. Für den Schiedsbezirk Achim-West ist weiterhin Fritz-Heiner Hepke tätig. Seine Amtszeit endet im März 2020.