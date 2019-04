Trainings- und Jogginghosen sind bei Schülern immer beliebter – wie hier am Gymnasium am Markt sind sie auch nicht verboten. (Kako)

Kampf dem Schlabberlook: Kurz vor dem Start der Osterferien hatte eine Schule in Nordrhein-Westfalen mit einem Jogginghosen-Verbot für Schüler für Aufsehen gesorgt. Nicht die erste Anordnung dieser Art in Deutschland.

Immer wieder greifen Schulleitungen gegen in ihren Augen nicht adäquate Kleidungsstile durch – und zumeist folgt eine öffentliche Debatte über Sinn und Unsinn solcher Maßnahmen.

Doch wie sieht es im Landkreis Verden aus? Müssen auch bei den Schülern in der Region gewisse Kleidungsstücke im Schrank bleiben, wenn sie am morgigen Mittwoch aus den Ferien zurück in die Schule kehren?

Gymnasium am Markt

Am Gymnasium am Markt in Achim gibt es keine Vorschriften, wie Schulleiter Dirk Stelling mitteilt. Die schulischen Gremien hätten sich damit noch nicht befassen müssen, da es bisher keine nennenswerten Vorfälle gegeben habe. Auch Dr. Stefan Krolle, Schulleitung des Achimer Cato Bontjes van Beek-Gymnasiums, gibt an, dass es bislang nicht zu Problemen kam.

Man dulde prinzipiell keine Shirts, die in irgendeiner Form rassistisches, respektloses Verhalten einer bestimmten Gruppe gegenüber zeigen. Explizit werden hier nationalsozialistische Aufdrucke und Werbung für die Identitäre Bewegung Deutschland (IBD) genannt. Generell liege es jedoch hauptsächlich bei den Eltern, ihre Kinder „auf die Grenzen“ hinzuweisen.

Oberschule in Langwedel

Die Schüler der Oberschule am Goldbach Langwedel werden kaum eingeschränkt. Da es bisher nicht zu anhaltenden Problemen gekommen ist, spricht sich Schulleiter Rolf Bartels gegen feste Vorschriften aus. Er berichtet aber von einem Fall, der zu einem Gespräch mit der Schülervertretung geführt hat:

„Die jüngeren Schüler kleideten sich nicht so, wie die älteren es für richtig hielten. Es ging also von den Schülern selbst aus, ihnen war die Thematik viel präsenter.“ Mit einem Beobachtungsauftrag ausgestattet, sollen die Lehrer deswegen nun individuell darauf eingehen und die Schüler darum bitten, beispielsweise das Tragen von bauchfreien Oberteilen oder Jogginghosen zu unterlassen. Allgemein lege man an der Schule Wert auf „hygienische Aspekte“, also auf saubere und gepflegte Kleidung, die gleichzeitig nicht zu viel Haut zeigt.

Gudewill-Schule in Thedinghausen

Auch an der Gudewill-Schule Thedinghausen gibt es keine feste Kleidungsvorschrift, wie der stellvertretende Schulleiter Torsten Böke angibt. Allerdings würden die Schüler darauf hingewiesen, wenn sie „gegen die gute Sitte verstoßen“. Das können zu kurze Kleidung oder „merkwürdige Botschaften“ etwa auf T-Shirts sein. Seit einem Vierteljahr gibt es auf Initiative der Schülervertretung Schul-Hoodies mit dem Logo der Gudewill-Schule zu erwerben.

„Schüler und Lehrer laufen damit herum“, sagt Böke und schätzt, dass etwa 20 Prozent der Schüler sich diesen Pullover geholt haben. Löchrige Hosen oder Jogginghosen würden „in sehr überschaubarer Anzahl“ getragen. Generell gebe es in Sachen Kleidung keine Schwierigkeiten an der Schule. Und ohnehin gelte laut Böke: „Das müssen in erster Linie die Eltern mit ihren Kindern ausmachen.“

Wümmeschule Ottersberg

Auf „angemessene Kleidung in allen Unterrichten“, wie es Schulleiter Walter Schlöffel-Pitschke nennt, wird an der Wümmeschule Ottersberg Wert gelegt. Tiefe Ausschnitte seien genauso untersagt wie angezogene Jacken im Klassenzimmer. Speziell im Schwimmunterricht erlaube man für Mädchen keine Bikinis und für Jungs ausschließlich Badehosen, ohne etwa eine Boxershorts darunter.

In diesem Schuljahr hat es zudem eine Gesamtkonferenz gegeben, erzählt Schlöffel-Pitschke. Der Beschluss: Ab sofort dürfen die Schüler nicht mehr in Jogginghosen erscheinen. Diese würden eine „Kein-Bock-Einstellung“ signalisieren, die beim Lernen in der Schule fehl am Platz sei.