Eine Tulpe, eine Rose oder auch nur ein einfaches Blatt vom Baum: Die ausgestellten Motive der Etelser Künstlerin Simone Briaire-Schulz stammen hauptsächlich aus der Natur. Der Kulturverein Langwedel hat ihr die Möglichkeit gegeben, eine Auswahl ihrer Bilder und Zeichnungen im Häuslingshaus der Öffentlichkeit zu präsentieren. Nach der Vernissage am Sonnabend waren die Werke der Künstlerin auch noch am Sonntag zu sehen.

Die in Hemsbach in der Nähe von Heidelberg geborene Simone Briaire-Schulz ist im Flecken Langwedel und im Kreis Verden keine Unbekannte, denn sie hat vor knapp 20 Jahren die Zeichengruppe „Klatschmohn“ gegründet, die regelmäßig Werke ausstellt. „Zu ihr gehören Leute, die Interesse an Kunst haben“, erklärt die Etelserin. „An der Ausstellung im Mai im Mausoleum haben zum Beispiel sieben Personen teilgenommen“, fügt sie an. Doch nunmehr stellt lediglich Simone Briaire-Schulz einige ihrer Exponate aus, die zu Hause im Hobbyraum entstanden sind. „Ich habe so viele Bilder, da könnte ich auch mal wieder allein eine Ausstellung machen“, nennt sie den Ausgangspunkt für ihre Solo-Ausstellung.

Die ehemalige Volleyballspielerin des TSV Bierden, die nach dem Abitur Grafik-Design studierte und als Grafikerin in Mannheim gearbeitet hat, fertigt ihre Zeichnungen fein säuberlich mit Blei- oder Buntstift an, lässt aber nach ihrem Geschmack auch Aquarelle sowie Acryl- und Pastellbilder entstehen. Diese Vielfalt präsentiert die Künstlerin, die mit ihrer Familie nach der Geburt der Zwillinge 1991 nach Achim-Baden zog, im Langwedeler Häuslingshaus. „Es ist hier ein wunderschönes Ambiente“, lobt die Etelserin die Räumlichkeiten, in denen ihre Bilder ins rechte Licht gerückt werden.

„Kunst ist schön, wenn etwas Schönes dabei herauskommt. Es wird etwas Schönes geschaffen, das man dann weitergeben kann“, nennt die Diplom-Grafikerin ihr Motto und fügt an: „Ich setze etwas um, was anderen Freude bereitet.“ Neben ihrem Hobby Malerei übt Simone Briaire-Schulz als pädagogische Mitarbeiterin der Grundschule Baden auch einen Beruf aus.

„Ich finde feine Bilder in der heutigen Zeit sehr schön“, sagt Sigrid Ernst, vom Kulturverein Langwedel. Sie eröffnete die Vernissage zur Ausstellung von Briaire-Schulz. Die meisten Bilder der Künstlerin sind gerahmt und erzielen mit einem Passepartout eine besondere Wirkung - besonders bei den mit Blei- und Buntstift entstandenen Zeichnungen. Für Pastell hat die Malerin spezielles dunkles Papier genommen, für Acryl normale bespannte Keilrahmen.

Ein einfaches Blatt aus der Natur hat Simone Briaire-Schulz etwa auf einem Stück Papier verewigt. Zu sehen sind zudem auch Artischocken sowie Blüten von Stiefmütterchen und Sonnenhut. Ein Bild mit einem Efeublatt, das auf der Diele unter rustikalen Eichenbalken zu sehen ist und angestrahlt wird, trägt den Titel „Beständigkeit“. Den Platz auf einer hölzernen Staffelei haben mit Pastellfarben angelegte Bilder gefunden, die Tulpe, Kirsche beziehungsweise Flamingoblume zeigen. Ein Huhn wirkt aus der Entfernung fast schon fotorealistisch. „Hahn“ steht darunter als Titel. „Wir haben erst am Abend vorher gesehen, dass es ein Huhn ist“, erklärt dazu die Malerin. Auch in der guten Stube und der kleinen Kammer können Bilder von Simone Briaire-Schulz begutachtet werden.

Interessenten können sich noch am kommenden Wochenende, 27. und 28. Oktober, ein Bild von den Werken der Etelserin machen. Sie steht den Besuchern dann auch Rede und Antwort. Geöffnet ist die Ausstellung im Häuslingshaus, Auf dem Sandberg 11, am Sonnabend und Sonntag jeweils von 15 bis 18 Uhr.