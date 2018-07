Die Figuren aus "Greg's Tagebuch" haben ihren ganz eigenen Stil. Da werden Augen zu Kaffeebohnen und Schuhe zu Broten. (Lukas Warnecke)

Achim. Kinder ab elf Jahren haben jetzt in der Achimer Stadtbücherei im Rahmen des Julius-Clubs gelernt, wie sie die beliebten Figuren aus der Kinder-und Jugendbuchreihe „Gregs Tagebuch“ zeichnen können. Die populäre Reihe ist eine Mischung aus Comic und Roman und handelt vom Leben des namengebenden Jugendlichen Greg Heffley und seinen Problemen im Alltag. Die Geschichten werden vom US-amerikanischen Autor Jeff Kinney persönlich mit Zeichnungen unterlegt. Dabei hat Kinney einen ganz eigenen Stil entwickelt.

Wie man diesen Stil nachahmt, lernten die Julius-Club-Mitglieder von Charlotte Hofmann. Stück für Stück zeigte Hofmann, wie man die Hauptfigur der Bücher zeichnet. Dabei benutzte sie anschauliche Vergleiche und Hilfestellungen. Es wurden Augen zu Kaffeebohnen, Gesichter zu Zifferblättern und Schuhe zu Broten. Am Ende durfte jedes Kind noch die Details seiner Zeichnung frei gestalten und andere Figuren hinzufügen. Charlotte Hofmann stand zu jeder Zeit mit Rat zur Seite und half den jungen Zeichnern, die Bilder zu perfektionieren.

Durch einen großen Zufall ist die freiberufliche Zeichnerin und Illustratorin zu diesem Zeichenkursus gekommen. Nachdem sie bei einem Event ein Porträt von der Betriebsleiterin des Verlages Baumhaus gezeichnet hatte, blieb sie positiv in Erinnerung. Als der Verlag, der „Gregs Tagebuch“ in Deutschland herausbringt, einen Zeichenkursus über eben jene Reihe anbieten wollte, kam er auf Charlotte Hofmann zurück. Dies ist nun acht Jahre her. Seitdem verdient sie noch mit vielen anderen Kursen über Comics, und wie man sie zeichnet, ihr Geld. Sie erzählt, dass sie immer eine Woche bräuchte, um einen Kursus vorzubereiten. „Learning bei doing“, meint sie „beim Machen merkt man, was gut ankommt und wo man sich noch verbessern muss". So entwickelt sie ihre Kurse ständig weiter. Mit diesem Konzept reist Charlotte Hofmann mittlerweile durch ganz Deutschland.

Die Julius-Club-Mitglieder waren sichtlich beeindruckt, als sie sahen, wie schnell ihre Lehrerin die bekannten Figuren an die Tafel zauberte. Die Begeisterung legte sich auch beim Zeichnen nicht. Mit vollem Eifer versuchten die Kinder, so gut wie möglich die gezeigten Schritte einzuhalten. „Sie hat alles gut erklärt“, sagte die elfjährige Lotte, „sodass man alles gut versteht. Es hat sehr viel Spaß gemacht“. Auch die anderen Kinder äußerten sich positiv über das Treffen. Ein weiteres Club-Treffen fand diese Woche im Rahmen eines Ausflugs statt. Dabei fuhren die Kinder mit dem Zug nach Nienburg. Dort besuchten sie einen Escape-Room, in dem sie sich mehreren Aufgaben stellen mussten, um diesem zu entkommen.

Noch mehr als einen Monat lang finden Julius-Club-Treffen statt. Das nächste folgt schon in der kommenden Woche mit einem Kinoabend in der Bibliothek (17. Juli, 18.30 Uhr). Sportlich geht es danach mit einem Basketballturnier am Montag, 23. Juli, von 10 bis 12.30 Uhr in der Realschulsporthalle weiter. Wer lieber spielen möchte, kann dies am Ende des Monats bei einem Minecraft- oder Mario-Kart-Turnier tun. Das vollständige Programm und die einzelnen Zeiten können über die städtische Homepage unter www.achim.de eingesehen werden. Beendet wird der Julius-Club am 17. August mit einer Abschlussparty und der Vergabe der Julius-Diplome.

Das Leseförderprojekt soll Elf- bis Vierzehnjährige zum Lesen über die Ferien motivieren. In Kooperation mit Büchereien über ganz Niedersachsen verteilt finden zusätzliche Club-Treffen statt, zur Unterhaltung und zum Austausch über die gelesenen Bücher. Wer am Ende eine gewisse Anzahl an Büchern gelesen und bewertet hat, den erwartet das Julius-Diplom.