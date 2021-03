Eine nach Angaben der Stadtwerke Achim „große Stromstörung“ hat es am Donnerstagmittag in Achim und Oyten gegeben. Wie die Stadtwerke, die bisher für Nachfragen nicht zu erreichen sind, im Sozialen Netzwerk Facebook erklärt haben, fand die Störung auf der sogenannten 110 KV-Ebene beim vorgelagerten Netzbetreiber, der Avacon, statt. „Deshalb konnten wir unsere Netzkunden für rund 30 Minuten nicht mehr mit Strom versorgen“, erklären die Stadtwerke. Nach etwa der halben Stunde sei die Stromversorgung sowohl in Achim als auch in Oyten wieder hergestellt gewesen. „Die Ursache wird derzeit vom vorgelagerten Netzbetreiber untersucht.“