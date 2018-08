In den frühen Nachmittagsstunden ist es am Freitag zu einem Stromausfall im Ortsteil Bierden gekommen. Gegen 13.20 Uhr wurde nach Angaben der Achimer Stadtwerke bei Abbrucharbeiten an der Heinrich-Fahrenholz-Straße von einer externen Firma ein Kabel beschädigt. Dies führte zu einem temporären Stromausfall im Ortsnetz. Davon waren vereinzelt die Bereiche Auf dem Brink bis zum Steinweg/Am Ortfeld sowie die Fritz-Wallis-Straße und die Heinrich-Fahrenholz-Straße betroffen. Mitarbeiter der Stadtwerke hätten daraufhin vor Ort "Gegenmaßnahmen zur Gefahrenabwehr eingeleitet" und den Schaden behoben. Gegen 15 Uhr konnte die Stromversorgung in Bierden wieder flächendeckend sichergestellt werden.