Mit einer Winde und einer Motorsäge rückten die Feuerwehleute der Tanne zu Leibe. (Christian Butt)

Kräftige Sturmböen haben am Sonnabend in Oyten eine acht Meter hohe Tanne entwurzelt. Diese drohte gegen 15 Uhr auf ein Wohnhaus an der Lindenstraße zu stürzen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr banden eine Schlinge um den Stamm und zogen den Baum von dem Gebäude weg. Anschließend wurde der Baum mit einer Motorsäge durchtrennt. Zwar stürzte die Tanne vom Wohnhaus weg, jedoch verfing sie sich im benachbarten Baum. Mit viel Geschick, Zugkraft einer Winde und der Motorsäge gelang es den ehrenamtlichen Helfern recht schnell, den Baum auf den Boden zu befördern und damit die Gefahr zu bannen.