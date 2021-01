Die Obernstraße vor dem Polizeirevier musste für den Feuerwehreinsatz voll gesperrt werden. (Björn Hake)

Nachdem auf dem Polizeikommissariat Achim am Donnerstagvormittag ein Umschlag mit einer unbekannten Substanz abgegeben wurde, folgte ein Großeinsatz der Feuerwehr am Revier. Laut Polizei war am Mittag noch unklar, sei, ob die Substanz gefährlich ist. Sie wurde von Mitarbeiter des Landeskriminalamtes untersucht. Dem Vernehmen nach wurden zwei Polizisten mit dem Inhalt des Umschlags kontaminiert, sie sollen aber unverletzt sein, wie die Polizei betonte.

Vollsperrung dauert an

Die Obernstraße (L 158) war auch mittags noch voll gesperrt - in einem Bereich etwa je hundert Meter vor und hinter dem Revier. Bürger können daher nicht persönlich das Kommissariat aufsuchen, da die Wache geräumt wurde.