Schauspieler, Sänger und Synchronsprecher Jens Wawrczeck überzeugte bei seinem Auftritt im Kasch. (Björn Hake)

Angriffslustige Möwen und tote Singvögel, unerträgliche Angst und Spannung – im Achimer Kulturzentrum Kasch wurden am Freitagabend die Nerven der Zuschauer kräftig angespannt. Der Schauspieler, Sänger und Synchronsprecher Jens Wawrczeck gestattete unter dem Titel „Hitch und ich“ mit einer szenischen Lesung den Blick in die Literatur hinter dem Film „Die Vögel“ von Alfred Hitchcock.

Die Kulisse war einfach gehalten, bestand aus einer weißen Leinwand im Hintergrund sowie zwei Plätzen vor der ersten Publikumsreihe, an denen die Darsteller des Abends im Lichtkegel aktiv wurden. Zum einen Jens Wawrczeck mit seiner unverkennbaren Stimme, die er schon seit 40 Jahren dem Detektiv Peter Shaw aus der Hörspielserie „Die drei ???“ verleiht. Am Theremin – ein elektronisches Musikinstrument, das berührungslos gespielt wird und direkt Töne erzeugt – sorgte Jan-Peter Pflug durch unzählige Klangvarianten für die besondere Begleitung. So konnten die Zuschauer von der Realität des Filmgeschehens träumen. Da erklang zum Beispiel fast erschreckend echt der Flügelschlag der wilden Wald- und Wiesenvögel, aber auch der durchdringende Schrei der angriffslustig gewordenen Möwen.

Eintauchen in mysteriöse Welt

Wawrczeck erhielt bereits Applaus, als er hinter dem schwarzen Vorhang hervorkam. Der Name ist eben Programm. Der Darsteller weiß so viel von Hitchcock, dass er es nicht mehr für sich behalten kann. Was aber hat den großen Hitchcock inspiriert? Wawrczeck: „Theaterstücke, Romane und Erzählungen. Er ist aber sehr respektlos damit umgegangen.“ Die Autoren mussten seiner Meinung nach einige Änderungen über sich ergehen lassen. Die Produktion des Films „Die Vögel“ war eine große technische Herausforderung, zumal die Masse an Vögeln auch trainiert werden musste.

Die Vorstellung im Kasch begann mit einem Trailer zum Film, der auf der Leinwand ablief. Schnell wurden die Literatur-Freaks und Cineasten auf die szenische Lesung eingestimmt. Auf den vollbesetzten Rängen war es totenstill, als Wawrczeck aus dem Buch von Daphne du Maurier vorlas und dabei totale Spannung erzeugte. Mal mit leiser Stimme, dann aufbrausend oder nur stückhaft Wort für Wort. Gerade so, wie es die geschilderte Situation erforderte. Wawrczeck ließ die Zuschauer in die Welt mysteriöser Ereignisse tauchen.

Gespenstisch wurde es bereits, als der routinierte Sprecher anfangs vom ungewohnten Klopfen ans Fenster berichtete. Es waren unzählige Vögel, die für dieses Geräusch sorgten und schließlich angriffen. Die kleinen spitzen Schnäbel wurden mit Gabelzinken verglichen. Blutspuren am Kopf, an den Händen und zwangsläufig auch an den Schnäbeln von rund 50 toten Singvögeln im Kinderzimmer zeigten, dass hier nicht alles mit rechten Dingen zugegangen war. „Es muss das Wetter sein“, zitierte der Schauspieler.

Das Licht der Scheinwerfer projizierte einen dunklen Schatten hinter den Vorleser. Doch weiter im Text: Ein stürmischer Ostwind fegte über das Land. Möwen stürzten in die Wellentäler. 100, 1000, sogar 10 000 und mehr müssen es gewesen sein. Der englische Rundfunksender BBC verkündete nach anfänglichen Zweifeln in der Bevölkerung, dass sich riesige Vogelschwärme über ganz England formieren würden. Der Notstand wurde ausgerufen. Wawrczeck blickte gespannt und vorsichtig nach oben, reagierte mit aufgeregten und ängstlichen Armbewegungen. So, als wenn er auf der Bühne tatsächlich von wilden Vögeln angegriffen würde. Vorsicht und Vorsorge, aber auch Angst und Anspannung prägten den Verlauf. Die Freunde der perfekten Lese-Performance kamen an diesem Abend voll auf ihre Kosten und erlebten das Horrorgeschehen völlig anders als beim Anschauen des Hitchcock-Klassikers.

Einer, der die szenische Vorlesung unbedingt erleben wollte, war der 54-jährige Olaf Menkens, der von Magdeburg aus zum Heimatort Oldenburg unterwegs war und einen Zwischenstopp einlegte. Der Sprecher gab für ihn den Ausschlag. „Der ist von den drei Fragezeichen bekannt. Die Kombination heute ist sehr interessant und etwas ganz anderes“, erklärte der 54-Jährige, der schon ähnliche Veranstaltungen besucht hatte und dieses Mal die Hörspiel-Stimme von Wawrczeck eben als Hitchcock-Interpret zu hören bekam. Eine Fan-Tasche entlarvte ihn als ???-Fan.