Katharina B. wird seit dem 12. Februar vermisst. (Polizei Verden)

Im Fall der vermissten 15-jährigen Katharina B. aus Langwedel (wir berichteten) sucht die Polizei nun eine bestimmte Zeugin. Diese soll am Donnerstag, 14. März, eine Tramperin in Verden mit ihrem Pkw mitgenommen haben. Nach Angaben der Polizei stand die Tramperin mit einem Schild und der Aufschrift „Soltau“ an der Straße Brunnenweg in Verden, als eine Autofahrerin gegen 14 Uhr anhielt. Die Tramperin lud ihre Reisetasche in den Kofferraum und stieg ein. Anschließend fuhr der Pkw in Richtung Neumühlen. Etwas später wurde vermutlich die gleiche Tramperin mit ihrem Schild am Kreisel der Hamburger Straße gesehen. Insbesondere die Autofahrerin und auch weitere Personen, die eine Beschreibung der Tramperin abgeben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verden unter 0 42 31 / 80 60 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Polizei schließt Straftat nicht aus

Katharina B. wird bereits seit dem Mittag des 12. Februars vermisst. Nachdem die Beamten nach familiären Streitigkeiten zunächst davon ausgegangen war, dass sich die 15-Jährige freiwillig aus dem persönlichen Umfeld entfernt hatte, schließen sie inzwischen eine Straftat nicht mehr aus. Deswegen wandte sich die Polizei vergangene Woche auch an die Öffentlichkeit und bat um Hinweise.