Schauspieler und Sprecher Bernt Hahn rezitierte in Achim aus dem lyrischen Gesamtwerk von Erich Kästner. (Björn Hake)

Achim. Der Literat Erich Kästner ist vor allem durch seine Kinderbücher wie „Das fliegende Klassenzimmer“ oder „Das doppelte Lottchen“ bekannt, aber auch seine zeitkritische Lyrik und Prosa haben ihn zu einem der großen deutschen Autoren des 20. Jahrhunderts gemacht. In diesem Frühjahr erschien „Das Blaue Buch: Geheimes Kriegstagebuch 1941–1945“, Kästners Zeitzeugenbericht über den Kriegsalltag im sogenannten Dritten Reich. Dies nahm die Achimer Buchhandlung Hoffmann am Dienstagabend zum Anlass, dem linksliberalen Schriftsteller einen „(un-)gemütlich literarisch-verjazzten Abend“ zu widmen.

Das Buchgeschäft an der Obernstraße wartete hierfür mit durchaus prominenten Gästen auf: Dem Schauspieler und Sprecher Bernt Hahn und dem Klarinettisten und Jazz-Musiker Theo Jörgensmann. Mit sonorer Stimme und meisterhafter Artikulation trug Hahn, Jahrgang 1945, die Gedichte Kästners vor. Wer seine Augen schloss, konnte beinahe den Eindruck erhalten, einem Hörbuch zuzuhören. Die lyrische Auswahl zeigte, wie vielfältig Kästners Schaffen war und wie präzise und gleichzeitig lakonisch-süffisant er das Zeitgeschehen in Worte fassen konnte.

In „Der Mensch ist gut“ kritisierte er Krieg und Militarismus, in „Sachliche Romanze“ und „Kleines Solo“ geht es um Einsamkeit und Entfremdung. Der Umgang mit dem Tod ist ein ständig wiederkehrendes Motiv in Kästners Werken, wie unter anderem „Die Ballade vom Nachahmungstrieb“, „Alte Frau auf dem Friedhof“ und „Salto Mortale“ zeigen. Und die Kapitalismuskritik der „Ansprache an Millionäre“ und das dystopische „Die Maulwürfe oder Euer Wille geschehe“ beweisen, wie aktuell und zeitlos die Themen des 1974 verstorbenen Autors noch immer sind.

Passende musikalische Untermalung

Der Jazzklarinettist Theo Jörgensmann sorgte mit seinen musikalischen Einlagen zwischen den Gedichten und manchmal auch während der Rezitation durch Hahn für Abwechslung. Für Jazzfreunde war der Auftritt des 69-Jährigen ein wahres Fest: Einfühlsam gab er die prosaische Stimmung auf der Klarinette in Jazz-Melodien wieder, ergänzte und bereicherte damit Kästners Verse. Zuhörer, denen diese Musikrichtung eher fremd war, konnten sich mit dem Genre vertraut machen, auch waren Jörgensmanns melodische Ausflüge gut getimt und verlangten dem Publikum keinesfalls zu viel Geduld ab.

Ein wenig schade war die geringe Anzahl jüngerer Zuschauer unter den Anwesenden. Schön wäre zudem die Verwendung einer kleinen Lautsprecheranlage gewesen: Eine Mikrofonabnahme von Hahn und Jörgensmann wäre in der voll besetzten Buchhandlung absolut angebracht gewesen und hätte die Veranstaltung zweifelsfrei aufgewertet. Nichtsdestotrotz war es für die Zuschauer ein lohnender und kurzweiliger Abend. Für die kommenden Monate kündigte Geschäftsinhaber Veit Hoffmann weitere interessante Veranstaltungen in der Buchhandlung an.