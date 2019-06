Kämmerer Christian Heinrich (links) und Bürgermeister Horst Hofmann freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Svea Krüger. (Jonas Kako)

Ottersberg. Die Fußstapfen sind groß, die der ehemalige Vize-Verwaltungschef Jürgen Buthmann-von Schwartz nach seinen Abschied aus dem Ottersberger Rathaus hinterlassen hat. Doch in Svea Krüger, da sind sich Gemeinde-Bürgermeister Horst Hofmann und sein neuer allgemeiner Vertreter Christian Heinrich absolut sicher, hat am 17. Juni eine adäquate Nachfolgerin ihren Dienst im Verwaltungssitz an der Grünen Straße aufgenommen. Unter 14 Bewerbern hatte sich die gebürtige Hamburgerin, die mit ihrem Mann in Hellwege lebt, im Ausschreibungsverfahren am Ende durchgesetzt. Eine Frau mit großer Kommunikationsfähigkeit und auch juristischem Sachverstand, wie Hofmann bei der offiziellen Vorstellung der Juristin am Montag im Rathaus hervorhob.

Bei der Präsentation berichtete die 41-Jährige derweil nicht nur über ihren beruflichen Werdegang und ihre Ambitionen, sondern offenbarte durchaus einen Sinn für Humor. „Ich bin die neue Jürgen“, flachste das jüngste Mitglied der Ottersberger Verwaltungsmannschaft, das künftig acht Mitarbeiter im Rathaus und rund 100 Angestellte in den ihr unterstellten öffentlichen Einrichtungen führen wird. Da passt es umso besser ins Bild, dass Svea Krüger die Mitarbeiterführung als eines ihrer Steckenpferde bezeichnet. Ein wichtiges Kriterium, denn die neue Fachbereichsleiterin Ordnung und Soziales hat ein vielfältiges Aufgabengebiet zu betreuen, das von Schulen, Kindergärten und Gewerbe über Bücherei, Kunst und Kultur bis hin zum Tourismus und Einwohnermeldewesen reicht.

Bei politischen Debatten kommt zudem der Sitzungsdienst hinzu. „Das ist schon ein großer Umfang. Wir sind hier in der Gemeinde immer gut ausgelastet“, weiß Horst Hofmann zu berichten, der Svea Krüger aber zutraut, frischen Wind in das Rathaus zu bringen und die Verwaltung mit ihren Kompetenzen zu verstärken. Nach ihrem Jura-Studium in Hamburg habe sie „einen kleinen Abstecher in die Welt der Rechtsanwälte“ unternommen, bevor sie ab 2009 ihre berufliche Laufbahn in der Hamburger Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration fortsetzte. Dort war Krüger innerhalb des Jobcenters als Abteilungsleiterin für Grundsatzfragen und ministerielle Aufgaben in der Arbeitsmarktpolitik zuständig.

Vorfreude auf Bürgerkontakt

Ein Grund für den beruflichen Wechsel von der Großstadt an die beschauliche Wümme-Region sei die tägliche Pendelei gewesen. „Eine Fahrt von Hellwege nach Hamburg hat meistens eineinhalb Stunden“, beschreibt die 41-Jährige den hohen Aufwand, den sie für ihren Job in der Hamburger Sozialbehörde betreiben musste. Nun hat die Tier- und Gartenfreundin, die in ihrer Freizeit gerne auf dem Fahrrad, beim Walking oder beim Stand-up-Paddeln aktiv ist, kurze Wege zur Arbeit und freut sich über den Bürgerkontakt. „Ich bin sehr gut aufgenommen worden“, kann Krüger nach knapp einer Woche im Dienst bereits sagen.

Einen ersten Einblick in ihr Aufgabenfeld hat Svea Krüger mit dem Besuch einiger Schulen bereits gewonnen, zumal der Schulausbau im Flecken Ottersberg zu den anstehenden Großprojekten in der Kommune zählt. In Hamburg habe man ihre Arbeit geschätzt und sei deshalb ihrem Wunsch nach kurzfristiger Veränderung sofort nachgekommen, erzählt Svea Krüger, deren Familie immer noch in der Hansestadt lebt. Regelmäßige Heimatbesuche gehören bei der 41-Jährigen also zum Programm.

Nachdem im ersten Ausschreibungsverfahren im Herbst vergangenen Jahres der einzige geeignete Kandidat unter zehn Bewerbern nach nur eineinhalb Wochen einen Rückzieher gemacht hatte, war die Verwaltung im Januar dieses Jahres noch einmal in die Offensive gegangen. Diesmal habe es laut Horst Hofmann nicht nur mehr Bewerber gegeben, sondern echte Konkurrenz. „Wir hätten Plan B in der Tasche gehabt“, erklärt der Bürgermeister, der nun aber froh ist, Svea Krüger im Team zu haben.