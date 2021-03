Vorfall in Achim

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Täter-Duo überfällt Tankstelle

Kai Purschke

Zwei Täter haben eine Tankstelle an der Borsteler Landstraße in Achim überfallen und flüchteten mit der Kasse. Die Polizei hat Personenbeschreibungen und weiß, dass sie in einem schwarzen Auto davonfuhren.