Thedinghausen. Vier dreiste Ladendiebe haben am Dienstagabend kurz nach 20 Uhr gemeinschaftlich in einem Supermarkt an der Straße Auf dem Rövekamp in Thedinghausen ihr Unwesen getrieben. Während drei Täter die Angestellten im Kassenbereich durch Gespräche und wildes Gestikulieren ablenkten, entwendete der Vierte mehrere Dutzend Zigarettenschachteln aus dem Verkaufsständer, heißt es im Polizeibericht. Der Verlust ist erst später aufgefallen, woraufhin die Polizei alarmiert wurde. Die Fahndung nach dem Quartett führte bisher jedoch nicht zum Erfolg. Bei den Tätern handelt es sich um Männer mit dunklen Haaren und dunklem Hautteint, berichtet die Polizei. Von zwei Männern liegt eine etwas nähere Beschreibung vor. Demnach war ein Mann knapp 40 Jahre alt und trug eine rote Jacke. Ein Mittäter war etwa Ende 20 und trug ein helles T-Shirt. Hinweise nimmt die Polizeistation Thedinghausen telefonisch unter der Rufnummer 0 42 04 / 4 02 entgegen.