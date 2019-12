Lisa Brandt, Andreas Stampa, Jürgen Ernst, Jürgen Neumann und Petra Meinking vom Kirchenvorstand sowie Pastor Martin Beckmann (von links) freuen sich über die Errichtung der Ladesäule. (FR)

In den ursprünglichen Plänen für die in diesem Jahr neu erstellten Parkanlagen am Bahnhaltepunkt in Etelsen waren auch die Installationen von E-Ladesäulen für Pkws und Fahrräder vorgesehen gewesen. Nachdem die Gemeindeverwaltung jedoch in Erfahrung gebracht hatte, dass an vergleichbaren Standorten dieses Angebot so gut wie gar nicht genutzt werde, wurde auf die Einrichtung zunächst einmal verzichtet. Doch nur rund 200 Meter Luftlinie entfernt, bekommen Nutzer von E-Bikes oder Elektroautos nun doch die Gelegenheit, ihre Fahrzeuge aufzuladen. Denn die Kirchengemeinde Etelsen hat vor der Kirche eine Ladesäule aufgestellt.

Diese bietet zwei Anschlussmöglichkeiten: eine normale 230V-Steckdose für zum Beispiel E-Bikes und eine Typ2-Ladedose für Elektroautos. Die Ladesäule kann laut Mitteilung des Kirchenvorstandes bis zu 22kW elektrische Leistung liefern. „Diese reicht aus, um den Akku eines kleinen Elektroautos während des Gottesdienstes vollzuladen“, erklärt Andreas Stampa, Mitglied des Vorstandes. Der Elektroingenieur war es auch, der die Ladesäule entworfen und gebaut hat.

Alle begeistert

"Als ich die Idee einer Ladesäule vor der Kirche im Kirchenvorstand vorgetragen habe, waren alle sofort begeistert", erinnert sich Stampa, der überzeugt ist, dass sich der bisher noch sehr geringe Anteil von Elektroautos in Etelsen in Zukunft ändern wird. Der Etelser Kirchenvorstand habe mit diesem Projekt Pionierfunktion im Kirchenkreis Hannover, der die Finanzierung unterstützt hat. Der Dank des Vorstandes gelte zudem dem Verein Giersberger Windenergie und der Firma Baustoffe Meyer&Sohn GmbH, die durch Geld- und Sachspenden den Bau der Säule ermöglicht haben.

Der besondere Clou bei dieser Ladesäule: Sie wird mit Strom aus der Fotovoltaik-Anlage auf dem Etelser Kirchendach gespeist. Diese Anlage war vor etwas mehr als zehn Jahren als erster großer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit angebracht worden – initiiert ebenfalls vom Kirchenvorstand und durch Unterstützung von Etelser Bürgern. „Nun hat der Kirchenvorstand einen weiteren Schritt zur Wahrung der Schöpfung getan“, ist man sich in dem Gremium sicher.

Erst zweiter Standort

Im gesamten Gebiet des Fleckens Langwedel ist die Stelle vor der Kirche in Etelsen erst der zweite Standort mit einer Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge. Nur an der Autobahnraststätte Goldbach gibt es bereits Schnellladestationen. Eine weitere Säule ist derweil aber schon in Planung. Vor einigen Monaten hat die Politik grünes Licht dafür gegeben, eine Anlage vor dem Rathaus zu errichten, die von den Stadtwerken Achim betrieben wird. „Seitens des Fleckens ist alles geklärt und der Vertrag mit den Stadtwerken unterschrieben. Wir warten nun darauf, dass es los geht“, erklärt Bauamtsleiter Bernhard Goldmann den Sachstand.

Die Ladesäule in Etelsen befindet sich nun in den nächsten Monaten noch in der Erprobung, wie es der Kirchenvorstand bezeichnet. Für kommendes Frühjahr ist die offizielle Einweihung geplant. Wer Fragen zur Ladesäule oder allgemein zum Thema Elektromobilität hat, kann sich per Mail an Stampa unter ladesaeule@etelsen.de wenden.