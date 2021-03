Der Nabu Verden fordert von der Landwirtschaft, die Nitrat- und Phosphateinträge weiter abzusenken. (Björn Hake)

Bereits in den vergangenen Jahren haben sich der Naturschutzbund und das Landvolk immer wieder beharkt. Nachdem sich beide Parteien durch den Niedersächsischen Weg ein wenig angenähert haben (wir berichteten), sorgt nun eine Pressemitteilung des Vorsitzenden des Nabu-Kreisverbandes Verden, Bernd Witthuhn, für Zündstoff.

„Egal, ob es um Verbesserungen beim Moorschutz, Insektenschutz oder den Schutz des Grundwassers geht, die Bauern sind dagegen und fahren mit großen Treckern nach Berlin“, schreibt Witthuhn. Diesen Eindruck gewinne er aus der Berichterstattung der Medien. „Wir sind nicht grundsätzlich gegen Natur- und Umweltschutz“, sagt Kreislandwirt Jörn Ehlers auf Nachfrage unserer Zeitung. Jedoch müsse es für die betroffenen Landwirte einen finanziellen Ausgleich geben, die Einschränkungen hinnehmen müssen. „Maßnahmen müssen zu Ergebnissen führen“, fordert Ehlers. In der Vergangenheit seien jedoch keine erzielt worden. Dies müsse man infrage stellen. Ansonsten trage eine Berufsgruppe alles alleine. „Das ist kein faires Vorgehen.“

Bernd Witthuhn dagegen fordert von der Landwirtschaft, sich aktiv einzubringen, „um Verbesserungen im Natur- und Umweltschutz zu erreichen, anstatt ständig gegen Änderungen zu sein“. Dies habe die Landwirtschaft beispielsweise auf Landesebene hinsichtlich des Niedersächsischen Wegs getan, findet der Kreislandwirt. Bei den damaligen Verhandlungen seien auch Interessenvertreter aus der Landwirtschaft dabei gewesen und hätten mitgearbeitet. „Letztendlich ist die Landwirtschaft der wesentliche Faktor, der einige Dinge geben muss“, betont Ehlers. Lediglich die landwirtschaftlichen Betriebe hätten finanzielle Nachteile. „Das Fordern ist eine einfache Variante.“

Ein wichtiges Ziel des Naturschutzbundes ist es, die Moorböden zu erhalten. „Moorschutz ist aktiver Klimaschutz“, verdeutlicht Witthuhn. Dies könne nur durch Wiedervernässung erfolgen. Weniger Gifte einzusetzen, führe automatisch zu mehr Insektenschutz, genauso wie weniger Düngereinsatz zu mehr Grundwasserschutz führe. „Dies einfach anzuerkennen und gemeinsam Lösungen zu suchen, wäre aus Sicht des Naturschutzbundes besser, als stets gegen Änderungen zu protestieren, Untersuchungsergebnisse anzuzweifeln und Treckerdemos zu veranstalten.“

Für Ehlers ist es hingegen wichtig, dass sich Landwirtschaft und Nabu auf Fakten einigen. Wasser- und Insektenschutz sei ein vielschichtiges und schwieriges Thema. Nichtsdestotrotz zeigt sich Ehlers gesprächsbereit. „Wir hatten uns auch einen eigenen Gutachter bestellt, der sich die Faktenlage angesehen hat.“ Dieser sei bei den Grundwassermessstellen zu erheblichen Mängeln gekommen, gibt er zu. Jedoch müsse man die Landwirtschaft als ein komplexes Konstrukt betrachten, in dem mehrere Faktoren eine wichtige Rolle spielen würden. Beispielsweise habe es in der Vergangenheit Vorschriften gegeben, die beinhaltet hätten, dass Mistlagerungen auf dem Feld abgedeckt werden mussten. „Das hat einen positiven Effekt für den Wasserschutz, jedoch negative Effekte für die Insektenförderung.“ In seinen Augen habe es bereits pauschale Einschränkungen für alle gegeben, die nicht zu Verbesserungen geführt hätten.

Für Unmut auf Nabu-Seiten sorgen laut Witthuhn dagegen die Nitrat- und Phosphateinträge. Sie müssten gesenkt werden, fordert der Naturschutzbund. „Ansonsten drohen Strafzahlungen an die Europäische Union (EU) und wir werden langfristig teuer für sauberes Trinkwasser zahlen müssen.“ Der Vorsitzende des Landvolks Rotenburg-Verden entgegnet: „Wir haben in den vergangenen Jahren massiv die Düngemittel reduziert.“ Dies könne der alljährliche Nährstoffbericht, der am 10. März veröffentlicht werde, belegen. Neben der Landwirtschaft gebe es weitere Ursachen hinsichtlich der hohen Nährstoffeinträge. Kanalisation und Klärwerke, die nicht komplett alles filtern könnten, würden auch ihren Teil dazu beitragen. „Die Landwirtschaft hat großen Einfluss auf die Wasserqualität. Aber es hat auch enorme Verbesserungen gegeben, die anerkannt werden müssen“, sagt Ehlers.

Gleichbedeutend mit der Senkung der Nitrat- und Phosphatwerte nehmen die Natura-2000-Schutzgebiete einen wichtigen Teil aus Sicht des Naturschutzbundes ein. Diese seien in der Vergangenheit viel zu wenig ausgewiesen worden. Dies zeige das jetzige Klageverfahren der EU gegen Deutschland, schreibt Witthuhn. „Auch dies ist in erster Linie auf Proteste der Landwirtschaft zurückzuführen.“

Es sei durchaus so, wie Bernd Witthuhn es gesagt habe, gibt Ehlers zu: „Wir sind mit der Ausweisung nicht so weit, wie wir sein müssten, das hat unterschiedliche Ursachen.“ Während im Landkreis Verden die Ausweisung rechtzeitig abgeschlossen gewesen sei, weil Landwirtschaft und Naturschutz einen gemeinsamen Weg gefunden hätten, sei der Landkreis Rotenburg etwas später damit fertig gewesen. „Aber er hat es hinbekommen.“ Bei Themen, die gemeinsam besprochen wurden, habe man einen Konsens gefunden.

Die Ansicht, dass Landwirte durch Einschränkungen der bisherigen Produktionsweisen finanzielle Ausgleiche erhalten müssen, teilt auch Witthuhn. Ausgleichszahlungen seien Schritte in die richtige Richtung. „Noch zielführender wäre es aber, wenn die Agrar-Subventionen der EU viel mehr als bisher an eine umweltschonende Bewirtschaftungsweise gekoppelt würden.“ Anstatt einzusehen, dass eine Agrarwende notwendig sei, wehre sich der Bauernverband immer noch dagegen.

Dem entgegnet Ehlers: Das Problem, das oftmals nicht mitdiskutiert werde, sei, dass die EU-Zahlungen eine wichtige Einkommenskomponente für Landwirte seien. „Ansonsten muss das Einkommen durch höhere Produktpreise oder durch Wachstum kommen. Fraglich, ob die Gesellschaft das möchte.“