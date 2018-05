Insgesamt brannten 22 Fahrzeuge und zwei Motorroller aus. (Christian Butt)

Achim. Bei dem Brand an der Straße In den Ellern in Achim am Sonntagabend (wir berichteten) entstand nach Angaben der Polizei deutlich geringerer Sachschaden als zunächst angenommen. Entgegen der ersten Schätzung dürfte der entstandene Schaden nicht 300 000 Euro, sondern höchstens 100 000 Euro betragen, da es sich bei den betroffenen Fahrzeugen um gebrauchte und zum Teil beschädigte Pkw handelte. Die Untersuchung des Brandortes durch Brandermittler des Zentralen Kriminaldienstes am Montag bestätigte die erste Einschätzung, dass tatsächlich keine Hinweise auf Brandstiftung vorliegen. Vielmehr gehen die Beamten davon aus, dass ein technischer Defekt an einem Pkw zum Brandausbruch führte.