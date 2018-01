Tödliche Fahrt: Der 17-Jährige kam bei dem Unfall ums Leben. (Polizei Rotenburg)

Zu einem tödlichen Unfall ist es in der Nacht zu Sonnabend in Visselhövede im Kreis Rotenburg gekommen. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher starb, nachdem er mit seinem Auto gegen einen parkenden Lastwagen gefahren war. Dies teilte die Polizeiinspektion Rotenburg am Samstag mit.

Der Teenager habe sich den Audi A4 seiner Eltern genommen und war damit gegen 2 Uhr in der Nacht in der Straße Auf der Loge unterwegs – einer 30er-Zone. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der junge Mann zu schnell fuhr und Alkohol getrunken hatte. Außerdem sei der junge Mann nicht im Besicht einer Fahrerlaubnis gewesen. Er krachte mit dem Auto gegen das Heck eines am Straßenrand abgestellten Krahn-Lkw.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte lebte der Jugendliche noch, er kam schwer verletzt ins Rotenburger Krankenhaus. Dort verstarb er an den Folgen seiner Verletzungen. (cah)