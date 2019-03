Die geballte Mobilitätskompetenz: Vertreter der Stadtwerke, von Cambio, der Verwaltung und des Bürgerbus-Vereins am neuen Car-Sharing-Standort neben dem Rathaus. (Björn Hake)

„Achim geht immer“ ist ein Satz, den Bürgermeister Rainer Ditzfeld gerne bei dem ein oder anderen Pressetermin immer mal wieder einstreut. Und zukünftig kommt vermutlich noch ein weiterer hinzu: „Achim geht mit der Zeit“. Das verkündete Ditzfeld nämlich sichtlich stolz am Freitagmittag auf dem Baumplatz, wo Vertreter der Stadt gemeinsam mit dem Bremer Car-Sharing-Anbieter „Cambio“ Achims erste Sharing-Station in Betrieb genommen haben. Ab sofort stehen dort nun zwei Autos zur Verfügung, die registrierte Nutzer stunden- oder tageweise ausleihen können. Eines davon ist zudem ein E-Auto, das an der neu eingerichteten Ladesäule der Achimer Stadtwerke auf dem Baumplatz aufgeladen werden kann.

„Wir sind damit auf einem guten Weg und gehen einen weiteren Schritt hin zur nachhaltigen Mobilität“, verkündete Ditzfeld. Das Projekt sei vorerst für zwei Jahre auf den Weg gebracht. In dieser Zeit fördert die Stadt Achim das Car-Sharing-Angebot noch, danach müsste es sich selber tragen. Daher gehe die Verwaltung selbst mit gutem Beispiel voran. „Unsere Politessen nutzen ab sofort unter der Woche vormittags das E-Auto als Dienstwagen“, sagte Ditzfeld. In der übrigen Zeit stehe es dann den Achimern zur Verfügung.

Registrierung im Internet

Diese können sich im Internet für das Angebot registrieren und erhalten dann im Achimer Rathaus eine Chipkarte, mit der sie die Cambio-Autos in Achim, aber beispielsweise auch in Bremen nutzen können. Nach den Fahrten müssen die Autos dann wieder auf ihrem Parkplatz am Baumplatz abgestellt werden. „Es wird sich immer mehr durchsetzen, dass Car-Sharing nicht mehr nur in den Großstädten angeboten wird, sondern sich auch im Umland etabliert“, ist Kerstin Homrighausen, Geschäftsführerin bei Cambio, überzeugt. „Das probieren wir nun gemeinsam mit Achim gerne einmal aus.“ Rund 2000 Kilometer im Monat müssten die beiden Autos jeweils fahren, damit sich dann Angebot rechne, sagte Homrighausen.

Für die Stadt Achim sollen das Sharing-Angebot und die E-Ladesäule allerdings ohnehin nur ein erster Schritt von vielen sein. „An der geplanten Mobilitätsstation im Lieken-Quartier soll es eine nächste Sharing-Station geben“, kündigte Verkehrsplaner Stefan Schuster an. Und auch bei anderen Bauprojekten denke man das Thema nachhaltige Mobilität immer mit. „Das gehört heute zum modernen Wohnen einfach mit dazu.“

Ein weiteres Angebot in diesem Themenkomplex ist darüber hinaus sicherlich auch der Achimer Bürgerbus, der in der Stadt bereits seit 2011 im Einsatz ist. „Der Bürgerbus trägt schon seit vielen Jahren dazu bei, die Mobilität auch in entfernteren Ortschaften zu erhalten“, sagte Ditzfeld. Am Freitag präsentierte der Verein auf dem Baumplatz nun ebenfalls seinen neuen Bus. Der alte war mittlerweile mehr als fünf Jahre in Betrieb, hatte knapp 450 000 Kilometer hinter sich und musste daher ausgetauscht werden.

Planungsgelder für Radschnellweg

„All diese Angebote zeigen, dass Achim nicht nur Straßen ausbauen kann, sondern alle Mobilitätsformen unterstützt“, sagte Schuster. Dazu zähle selbstverständlich auch der Radverkehr. Die Stadt hat, wie berichtet, im aktuellen Doppelhaushalt insgesamt 50 000 Euro Planungsgelder für einen Radschnellweg eingestellt, der auf einer Länge von etwa elf Kilometern die Bahnhöfe Mahndorf, Achim und Achim-Baden verbinden soll. Auch dies geschah damals mit dem Ziel, den Anteil von Radfahrern innerhalb der Stadtgrenzen zu erhöhen und den Radverkehr weiter zu fördern. „Die jetzigen Mobilitätsangebote sind der erste Tropfen in ein Fass, das sich Schritt für Schritt noch weiter füllen wird“, kündigte Schuster an.

An diesem Sonnabend, 2. März, stehen Vertreter von Cambio und vom Achimer Bürgerbus an Infoständen auf dem Wochenmarkt für Fragen der Bürger zur Verfügung. Darüber hinaus werden Fahrten im Bürgerbus in der Zeit vom 4. bis zum 9. März vergünstigt angeboten.