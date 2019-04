Freie Plätze gibt es in den Hortgruppen in Achim derzeit nicht. Im Gegenteil. 43 Kinder stehen noch auf der Warteliste. (Michael Braunschädel)

„Eine zweite Hortgruppe würden wir mit einem Sharing-Modell sicher voll bekommen. Wir würden uns freuen, wenn wir das Modell bei uns erproben könnten.“ Das hatte die Schulleiterin der Grundschule Uphusen, Bärbel Haverkamp, im Gespräch mit dem ACHIMER KURIER noch vor gut drei Wochen gesagt. Beim Platz-Sharing teilen sich zwei Kinder entsprechend der Bedarfe einen Betreuungsplatz, um so für mehr Kinder eine Betreuung zu ermöglichen. Verbunden hatte Haverkamp diese Sätze damals mit der Hoffnung, dass der Raum für eben jene zweite Hortgruppe dann nicht, wie von der Verwaltung geplant, für eine neue Kitagruppe genutzt wird.

Wie die Verwaltung nun in einer Beschlussvorlage für die kommende Sitzung des Sozialausschusses am 6. Mai vorschlägt, soll die Hortgruppe in Uphusen tatsächlich modellhaft für ein Platz-Sharing-Angebot zur Verfügung stehen. Allerdings wird dafür wohl nicht – wie Haverkamp es gehofft hatte – eine zweite Gruppe geschaffen. Vielmehr kann das Angebot nur greifen, wenn Eltern, die bereits einen Platz bekommen haben, Interesse und Bedarf für ein Platz-Sharing haben.

„Zum 1. März wurden die Aufnahmebescheide für das kommende Kita-Jahr 2019/2020 versandt, die 20 Betreuungsplätze im Hort Uphusen wurden vergeben“, schreibt die Verwaltung in ihrer Vorlage. „Für das Platz-Sharing-Angebot bedeutet dies, dass im Kita-Jahr 2019/2020 das Platz-Sharing nur genutzt werden kann, sofern ein beziehungsweise mehrere Sorgeberechtigte der aktuell aufgenommenen Kinder Interesse am Platz-Sharing-Angebot haben.“

Probe zunächst über zwei Jahre

Dennoch soll, nach dem Vorschlag der Verwaltung, die Einrichtung eines solchen Angebotes im Hort Uphusen ab dem kommenden Kitajahr modellhaft erprobt werden. Dies solle zunächst über einen Zeitraum von zwei Jahren geschehen. Im Anschluss werde dann ein Erfahrungsbericht erstellt, anhand dessen die Politik über den weiteren Fortbestand des Angebotes entscheiden wird. „Der Vorschlag, den Hort intern anders zu organisieren, ist mit der Leitung der Einrichtung Hort abgestimmt worden“, erklärt die zuständige Fachbereichsleiterin Wiltrud Ysker auf Nachfrage.

Im Hort kann eine Betriebserlaubnis mit bis zu vier Betreuungsplätzen, die von jeweils zwei Kindern belegt werden können, eingeholt werden. Große Hoffnung darauf, dass durch die Einführung des Sharing-Modells in Uphusen doch noch eine zweite Hortgruppe eingerichtet wird, macht Ysker allerdings nicht. „Da wir zurzeit nur noch ein Kind auf der Warteliste für Uphusen haben, ist nicht absehbar, dass ein Bedarf angemeldet wird, der die Einrichtung einer weiteren Hortgruppe rechtfertigen würde“, sagt sie.

Sharing-Modelle sind, so die Verwaltung, derzeit nur in der Hort- und Krippenbetreuung möglich. Von der Einführung eines solchen Angebotes in der Krippe rät die Verwaltung jedoch ab. „Die Landesschulbehörde hat berichtet, dass die Nachfragen an Platz-Sharing-Angeboten im Krippenbereich rückläufig sind, da Familien eine Betreuung an fünf Tagen in der Woche am Vormittag benötigen.“ Ein Platz-Sharing in Kindergartengruppen ist indes rechtlich gar nicht erlaubt.

276 Kinder auf der Warteliste

Dabei würden für die Stadt im Grunde gerade hier zusätzliche Plätze eine deutliche Entlastung schaffen. Das macht ein Blick auf die aktuell von der Verwaltung veröffentlichten Kitazahlen mehr als deutlich, die ebenfalls in der kommenden Ausschusssitzung vorgestellt werden sollen. Demnach stehen nach jetzigem Stand 276 Kinder auf der Warteliste, weil sie keinen Betreuungsplatz bekommen haben. 77 sind es im Krippenbereich, 199 im Elementarbereich, also bei den Drei- bis Sechsjährigen. Hinzu kommen noch einmal 43 Kinder, die derzeit für einen Hortplatz in Achim auf der Warteliste stehen.

Doch es gibt auch noch Hoffnung, dass die Zahlen zum Start des neuen Kitajahres doch noch etwas besser ausfallen. „Es ist damit zu rechnen, dass noch weitere Plätze belegbar werden“, sagt Ysker. In diesem Jahr sind in Achim nämlich 85 Kinder von der Möglichkeit, flexibel eingeschult werden zu können, betroffen. Das heißt die Plätze, die möglicherweise noch durch eine Einschulung frei werden, könnten noch vergeben werden.