Die Initiatoren der Gestaltungsfibel – Peter Bischoff, Jochen Bertzbach und Gerd Cordes (von links) – haben Bürgermeister Horst Hofmann im Rathaus besucht und die Unterschriftenliste für den Einwohnerantrag übergeben. (Björn Hake)

Ottersberg/Fischerhude. Ein Teilziel haben Peter Bischoff, Jochen Bertzbach und Gerd Cordes erreicht. Am Donnerstagmorgen überreichte das Trio, das sich – wie berichtet – vehement für die Einführung einer unverbindlichen Gestaltungsfibel für den Fischerhuder Ortskern als Alternative zu der vom Ortsrat gewünschten Erhaltungs- und Gestaltungssatzung einsetzt, die Unterschriftenliste für den Einwohnerantrag im Rathaus Ottersberg an Bürgermeister Horst Hofmann. 657 Namen umfasst die Liste, die nunmehr im April im Verwaltungsausschuss beraten und voraussichtlich am 21. Juni auch im Gemeinderat behandelt wird.

Die engagierten Fischerhuder machten keinen Hehl daraus, dass sie mit dem Ergebnis ihrer Aktion zufrieden sind. "Wir sind stolz, dass 83 Prozent der Menschen aus dem betroffenen Gebiet unseren Antrag unterstützen", erklärte Gerd Cordes, der selbst seit vielen Jahren innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 88 "Ortskern Fischerhude" lebt. Mit dem Anliegen, den vom Ortsrat Fischerhude mehrheitlich bewilligten Aufstellungsbeschluss über eine Erhaltungs- und Gestaltungssatzung aufzuheben und stattdessen die Einführung einer eigens konzipierten Gestaltungsfibel als rechtsunverbindlichen Leitfaden für zukünftige Bauvorhaben im Fischerhuder Ortskern zu beschließen, haben Bertzbach, Bischoff und Cordes in den vergangenen Monaten reichlich Überzeugungs- und vor allem Informationsarbeit geleistet. "Wir haben die Bürger mitgenommen und mögliche Wirkungen der Satzung aufgezeigt", berichtete Peter Bischoff von zahlreichen Gesprächen mit den betroffenen Bürgern.

Neuland für den Flecken Ottersberg

Die beabsichtigte Einführung einer Erhaltungs- und Gestaltungssatzung habe laut Jochen Bertzbach erhebliche Unruhe unter den Einwohnern ausgelöst. "Von Dorfbewohnern, die zeitgemäß bauen und gleichwohl einen modernen Ausdruck finden, werden derart rigide Vorschriften als Bevormundung empfunden", lautet seine zentrale Kritik an der Satzung. Eine lebendige Dorfentwicklung sei damit kaum noch möglich. Die Gestaltungsfibel, und dies sei der große Unterschied zur Satzung, bedeute laut Bertzbach derweil nicht Verordnung von Gestaltung. "Sie dient als als Leitfaden und Empfehlung im Vorfeld von Bauvorhaben."

Kritik hat das Trio zudem für die Fischerhuder Ortspolitiker und Bürgermeister Wilfried Mittendorf (Freie Grüne Bürgerliste Ottersberg) übrig. "Die Satzung ist durch eine politische Mehrheit ohne aktive Bürgerbeteiligung aufgestellt worden. Und das geht gar nicht. Dass die Befürworter der Satzung uns organisierten Widerstand vorwerfen, ist eine bösartige Unterstellung", ereiferte sich Bertzbach jetzt im Rathaus. Wilfried Mittendorf warf er derweil vor, als Verfechter keinen Millimeter von der Gestaltungssatzung abzurücken und nicht zuzugeben, dass er sich vergaloppiert habe.

Dass der Einwohnerantrag nun erfolgreich auf den Weg gebracht werden konnte, lag an dem eindeutigen Ergebnis bei der Unterschriftenaktion. Vier Prozent der Einwohner des Fleckens Ottersberg, in dem momentan 12 733 Menschen leben, mussten unterschreiben. Die vorgegebene Marke von 509 Unterschriften ist somit deutlich übertroffen worden. "Das ist eine wahnsinnige Zahl", freute sich Jochen Bertzbach über den Zuspruch. Für den Flecken Ottersberg ist der Einwohnerantrag derweil absolutes Neuland. Noch nie habe es laut Bürgermeister Horst Hofmann ein derartiges Ereignis in dieser Kommune gegeben.