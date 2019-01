Zum zehnten Mal findet in diesem Jahr das Festival Holtebüttel Rockt statt. (Björn Hake)

Seit 2010 wird es in der beschaulichen Langwedeler Ortschaft Holtebüttel an einem Wochenende im Sommer deutlich lauter als sonst, wenn auf einer dortigen Pferdewiese das Festival Holtebüttel Rockt stattfindet. Auch in diesem Jahr sollen Rockfans dort wieder auf ihre Kosten kommen. Ein Termin steht auch schon fest: Am 7. und 8. Juni geht die zehnte Auflage des kleinen Festivals über die Bühne. Und wie in den vergangenen Jahren ist der erste Tag den Nachwuchsmusikern vorbehalten, die durch Holtebüttel Rockt eine Bühne erhalten sollen. Am Freitag bekommen insgesamt fünf Bands die Chance, beim Bandcontest aufzutreten. Gruppen, die Lust darauf haben, können sich noch bis zum 1. März mit einer Mail an die Adresse contest@h-rockt-com bewerben.

Preise erhalten die drei Bands, die von der Jury, bestehend aus ausgewählten Personen aus dem Publikum, die beste Wertung erhalten. Die drittplatzierten Musiker erhalten 50 Euro, die Zweiten 100 Euro und der Gewinner 200 Euro. Außerdem darf dieser mit seiner Musik den Festivalsonnabend in Holtebüttel eröffnen.