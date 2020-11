Der Tennis-Club Oyten möchte die Halle kaufen, um künftig auch in den Wintermonaten vor Ort den Trainings- und Spielbetrieb zu gestalten. (Björn Hake)

Gute Nachricht für den Tennis-Club Oyten: Für das Großprojekt „Kauf und Sanierung der an dem Vereinsgelände gelegenen Tennishalle“ kann der Verein mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde Oyten rechnen. Nach der von der Gemeinde selbst auferlegten Sportförderrichtlinie würde sie sich zu einem Drittel an den Sanierungskosten beteiligen. Je nachdem, ob die Mehrwertsteuer abgezogen werden kann oder nicht, beläuft sich dieser Zuschuss auf etwa 200 000 oder 240 000 Euro. Für diese Förderung sprach sich der Ausschuss für Jugend, Kultur, Soziales, Senioren und Sport am Mittwochabend bei einer Gegenstimme von Björn Meyer (Grüne) und einer Enthaltung (Ingo Köhn, AfD) mehrheitlich aus.

„Eine historische Chance“

Wie berichtet, möchte der Tennis-Club Oyten die Halle kaufen, um künftig auch in den Wintermonaten vor Ort den Trainings- und Spielbetrieb zu gestalten. Ohne den Erwerb von Grund und Boden, der übers Erbbaurecht geregelt wird, werden für den Ankauf der maroden Halle und dessen Sanierung rund 870 000 Euro fällig, wobei der Kaufpreis von 150 000 Euro durch die Gemeinde Oyten nicht bezuschusst werden kann. Sascha Erbacher, Vorsitzender des Tennis-Clubs, betonte am Mittwoch noch einmal, was für eine „historische Chance“ sich dem Verein biete.

Dieser Chance wollte die deutliche Mehrheit der Ausschussmitglieder nicht im Wege stehen und den hohen Zuschuss trotz coronabedingtem Sparzwang gewähren. Nur Meyer äußerte sich kritisch, auch als die Rede darauf kam, dass es die Sportförderrichtlinie nun einmal gebe und sich bei anderen Vorhaben von Vereinen in Oyten auch daran gehalten wurde. „Das heißt aber doch nicht, dass es ein Selbstläufer ist“, monierte Meyer. Letztlich stimmte er dagegen, weil zunächst angedachte „Synergieeffekte“ durch die Hallensanierung anscheinend doch nicht entstehen können.

Schützen-Nutzung problematisch

Damit nahm er Bezug auf einen Sachverhalt, der eng mit dem Vorhaben des Tennis-Clubs zusammenhängt, an diesem Abend aber separat betrachtet und abgestimmt wurde: die mögliche Nutzung der sanierten Halle durch den Schützenverein Sagehorn für Feierlichkeiten. Denn dadurch könnte das Problem zwischen der Gemeinde und den Schützen bezüglich der ebenfalls maroden Tennishalle Sillinger am Schwarzen Weg gelöst werden. Die Schützen würden auf ihr dortiges Nutzungsrecht für Feiern verzichten und das Gebäude könnte abgerissen werden. Dafür würde die Gemeinde die nötigen Baumaßnahmen an der möglichen neuen Halle des Tennis-Clubs mit weiteren rund 70 000 Euro bezuschussen. Wobei Erbacher noch einmal betonte, dass dieses Geld eins zu eins der Ertüchtigung der Halle für Schützenfeierlichkeiten dienen würde und nichts mit dem grundsätzlichen Kauf- und Sanierungsvorhaben zu tun habe.

Einiges deutet aber darauf hin, dass es bei einer Idee bleibt. Denn Daniel Moos von der Verwaltung berichtete am Mittwoch, dass eine Bauvoranfrage beim Landkreis Verden ergeben habe, „dass in der Halle auf Dauer keine Feiern stattfinden dürfen“. Zwei Sondergenehmigungen für Feste würden wohl durchaus erteilt werden, aber für eine langfristige Erlaubnis müsste die Gemeinde den dort gültigen Bebauungs- und Flächennutzungsplan ändern. „Eine neue Bauleitplanung wäre nötig“, fasste Moos zusammen und nannte mit 40 000 bis 50 000 Euro auch gleich einen ungefähren Preisrahmen. Die politische Diskussion über diesen Punkt wurde vertagt, die Verwaltung soll den Fraktionen nun erst einmal eine detaillierte Aufstellung liefern, was für Kosten insgesamt alles für eine Realisierung der Idee entstehen würden.