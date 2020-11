Die offizielle Bestätigung durch Tesla und die Ottersberger Gemeindeverwaltung steht zwar noch aus, doch längst ist es im Ottersberger Ortsteil Bahnhof ersichtlich: Der amerikanische Elektroauto-Hersteller lässt sich mit einem Standort im Gewerbegebiet Bahnhof auf dem Gelände des ehemaligen Autohauses Weihrauch nieder. Derzeit laufen auf dem Gelände und im Gebäude die Vorbereitungen auf den Starttermin und mit den Tesla-Symbolen und -Fahrzeugen gibt es bereits deutliche Hinweis auf die Ansiedlung.

Stellenanzeigen geschaltet

Bereits im September hatte Tesla zudem mehrere Stellenanzeigen auf verschiedenen Job-Portalen geschaltet. Demnach ist das Unternehmen auf der Suche nach Verkaufsberatern, Kfz-Mechatronikern und Serviceberatern. Mit dem Standort in Ottersberg möchte Tesla offenbar die Lücke in der Versorgung seiner Kunden im Elbe-Weser-Raum schließen, zumal es andere Standorte im norddeutschen Raum derzeit nur in Hamburg und Hannover gibt.

Hiesige Fans frohlocken

Auch ein seit Mittwoch existierendes Video auf Youtube zeigt, dass in Ottersberg das Tesla-Zentrum entsteht. Der Autor hat sich kürzlich extra mit dem Auto auf den Weg nach Ottersberg-Bahnhof gemacht, um sich vor Ort einen ersten Eindruck vom neuen Tesla-Standort zu verschaffen und Gleichgesinnte zu informieren.

Im ehemaligen Autohaus Weihrauch in Ottersberg eröffnet Tesla in Kürze ein Servicezentrum. (Björn Hake)

Demnach soll das Tesla-Servicezentrum voraussichtlich Mitte Dezember eröffnet werden. Detaillierte Aufnahmen vom Gelände durfte er mit Verweis auf die derzeit laufenden baulichen Maßnahmen nicht machen, wie er schildert. Hiesige Tesla-Fans frohlocken derweil dennoch schon: „Super, endlich bald was in der Nähe“, lautet ein erster positiver Kommentar unter dem Video.