Städtische Gebäude wie die IGS Achim werden von der Stadt nicht nur erweitert, sondern müssen auch unterhalten werden. (Björn Hake)

Achim. Jede Menge muss und will die Stadt Achim Jahr für Jahr an sowie in ihren Gebäuden machen, von denen es mittlerweile knapp 70 gibt. Insgesamt wurden für diese Bauten rund fünf Millionen Euro als Haushaltsansatz für den Zeitraum von 2021 bis 2025 eingeplant. Dagegen beläuft sich nach Darstellung der Stadtverwaltung der vorhandene und nicht finanzierte Sanierungsstau auf 2,8 Millionen Euro. Nicht zu vergessen, dass immer weitere Gebäude hinzukommen: Für insgesamt rund 40 Millionen Euro sollen demnach in den nächsten zehn Jahren Neu- und Erweiterungsbauten vorgenommen werden, wobei die Verwaltung davon ausgeht, dass sie für diese Investitionen zehn Millionen Euro an Fördergeldern in Anspruch nehmen kann.

Die Vergrößerung des Gebäudebestandes der Stadt Achim setzt sich kontinuierlich durch den Bau von zusätzlichen Schul- und Kitagebäude fort. Damit verbunden sind steigende laufende Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs-, Reinigungs- und Personalkosten und die Fachverwaltung schildert, dass diese Kosten in den vergangenen acht Jahren um nunmehr 20 Prozent gestiegen sind. „Mittelfristig werden nochmal Zuwächse von weiteren 15 Prozent erwartet“, heißt es dazu in einer Mitteilungsvorlage für die Mitglieder des Ausschusses für Bauunterhaltung, der am 16. November öffentlich ab 17 Uhr im Rathaus tagen soll.

Dann werden die Fraktionen auch über den Stand der Dinge sowie die Gebäude aufgeklärt, die als nächstes auf Vordermann gebracht werden sollen. Derzeit laufe die Kernsanierung der Grundschule Baden bereits, die auch in den nächsten Jahren fortgesetzt wird. Da die Baugenehmigung für den Neubau der Dachkonstruktion des Hallenbades mit Verzögerung erteilt wurde, soll das Projekt nun angegangen werden und zum Ende des ersten Quartals 2021 abgeschlossen sein. Dagegen laufen bereits der Neubau der Kindertagesstätte Holzbaden, der Erweiterungsbau des Lernhauses an der IGS, der Erweiterungsbau für die Grundschule Baden und der Erweiterungsbau für die Astrid-Lindgren-Schule. „Alle Gebäude sollen möglichst im Jahr 2021 in Betrieb oder Teilbetrieb genommen werden“, betont die Stadtverwaltung.

Der Neubau der Kindertagesstätte in der „Nördlichen Innenstadt“, die Betonsanierung für die Parkpalette neben dem Kasch, die Heizungssanierung im Kasch sowie weitere Sanierungsarbeiten befänden sich in der Planung – eine Fenster- und Fassadensanierung steht im Kulturhaus auch noch an. Je nachdem, in welcher Höhe Haushaltsmittel von der Politik zur Verfügung gestellt werden, sollen die Planungsleistungen für den Mensabau an der IGS und die für den Ganztagsschulbetrieb notwendige Erweiterung für die Grundschule Bierden ausgeschrieben werden.

Weitere zusätzliche Leistungen muss die Stadt künftig auch für die Schwimmhalle Uesen erbringen, denn wie aus der Mitteilung hervorgeht, werde die Stadt „voraussichtlich ab dem Jahr 2021 auch die Bauunterhaltungsaufgaben für die Schwimmhalle Uesen übernehmen“. Mit dem Bau der für 2023 geplanten Mobilitätsstation im Lieken-Quartier entsteht ein weiteres großes Gebäude, für dessen Zustand die Stadt verantwortlich sein wird.

Im Gegenzug verschwinden allerdings auch Gebäude von der Liste der Zuständigkeiten, denn das Haus Roggenkamp 8 - 10 soll für „eine Entwicklungsmaßnahme mit gefördertem Wohnraum“ im sogenannten Runkenquartier zur Verfügung gestellt werden und das alte Postgebäude am Bahnhof weicht bekanntermaßen der Entwicklung des Sanierungsgebiets „Nördliche Innenstadt“. Mittelfristig steht auch der Abriss für die alte Sporthalle Embsen (Breite Straße 7) an. „Eine Nachnutzungsidee für das Grundstück gibt es noch nicht“, hält die Verwaltung dazu fest. Ebenso abgerissen wird das alte Funktionsgebäude des Achimer Freibads, während die Stadt das alte Feuerwehrhaus Baden verkauft hat.

In den vergangenen beiden Jahren hat die Stadt den Neubau des Feuerwehrhauses Baden, des Freibades sowie den Erweiterungsbau der Grundschule Uesen, die Kernsanierung der Kindertagesstätte Embsen, den Aufbau der Mobilanlagen für den Hort an der Grundschule Bierden und den Erweiterungsbau der Kindertagesstätte Uesen an der Heinrich-Laakmann-Straße bewerkstelligt.